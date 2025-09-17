Η σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη προς την Κρήτη που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα ξεκινήσει στις 11.00

Η πίεση που ασκείται στην τοπική κοινωνία είναι έντονη και έχει ληφθεί η απόφαση για μεταφορά μεταναστών σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα ενώ δεν αποκλείεται να συζητηθεί και η χρονική επέκταση της αναστολής διαδικασίας ασύλου. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των παράνομων αφίξεων καθώς εκτιμά ότι το μεταναστευτικό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Κάτι που τόνισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσφατη συνάντηση του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να στηρίξει η Ευρώπη τα κράτη-μέλη της ΕΕ που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναμένεται να υπάρξει ενημέρωση και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Βασικό θέμα της συνεδρίασης όμως είναι και το κομμάτι των εξοπλιστικών καθώς αναμένεται να συζητηθεί το θέμα της προμήθειας και 4ης φρεγάτας Belharra.