Εξελίξεις εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένονται στο «μέτωπο» των μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών FREMM (Bergamini) που επιδιώκεται να προμηθευτεί το Πολεμικό Ναυτικό, με το κόστος για τα δύο σκάφη μαζί (μόνο για τα πλοία, διευκρινίζεται) να εκτιμάται πως θα ανέλθει γύρω στα 580 εκατομμύρια ευρώ- με τον οπλισμό, ωστόσο (και το κόστος του) να παραμένει «γρίφος».

O υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στις 6 Σεπτεμβρίου εξέφρασε την ελπίδα πως τις επόμενες 45 ημέρες η ελληνική και η ιταλική πλευρά θα φτάσουν σε σημείο συμφωνίας και θα υπογραφεί ένα μνημόνιο. Από ελληνικής πλευράς, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιώκεται το κόστος συνολικά για τα δύο πλοία με τον οπλισμό τους, τις όποιες αλλαγές, την υποστήριξη, εκπαίδευση κλπ να κινηθεί γύρω στα 700 εκατ. ευρώ, αν και υπάρχουν επίσης εκτιμήσεις που «βλέπουν» να πλησιάζει περισσότερο το 1 δισ. ευρώ- οπότε, ρεαλιστικά, εκτιμάται πως το τελικό τίμημα θα βρεθεί κάπου ανάμεσα στα 700 εκατ. και το 1 δισ. ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί πως ρευστή είναι η κατάσταση όσον αφορά στον οπλισμό τους και το κόστος τους- το αν θα αποκτηθούν με τον φόρτο όπλων που διαθέτουν αυτή τη στιγμή, που υπηρετούν στο ιταλικό ναυτικό, ή αν θα προσαρμοστούν στα ελληνικά δεδομένα. Ενδεικτικά, φέρουν από 16 κελιά για βλήματα επιφανείας- αέρος Aster 30 (που θα φέρουν και οι ελληνικές FDI, οι οποίες διαθέτουν από 32 κελιά), ωστόσο είναι εξοπλισμένες με πυραύλους επιφανείας- επιφανείας (αντιπλοϊκοί ή για χρήση κατά χερσαίων στόχων) Teseo/Otomat, που δεν διαθέτει το ΠΝ (στο ελληνικό οπλοστάσιο υπάρχουν οι γαλλικοί Exocet και οι αμερικανικοί Harpoon).

Η συζήτηση για την προμήθεια δύο μεταχειρισμένων σκαφών του τύπου είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό, και σε σχετικό ρεπορτάζ της η HuffPost είχε υποδείξει πως, εάν τα πράγματα προχωρούσαν, θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για ένα «μοντέλο» αντίστοιχο αυτού που είχε ακολουθηθεί πριν από δεκαετίες για τις φρεγάτες «S», όπου υπήρξε σταδιακή προμήθεια μεταχειρισμένων μονάδων που αποσύρονταν από το πολεμικό ναυτικό της Ολλανδίας.

Ως εκ τούτου, με βάση αυτά τα στοιχεία, το πλάνο για την ανανέωση των κύριων μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού διαμορφώνεται ως εξής: Εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες (μια εξέλιξη που θεωρείται ότι βρίσκεται πολύ κοντά) για την 4η FDI («Θεμιστοκλής»), την «αιχμή του δόρατος» του ΠΝ θα αποτελούν τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες της κλάσης αυτής. Εάν τελικά υπάρξει «λευκός καπνός» για τις FREMM/ Bergamini, αναμένονται δύο ιταλικές του τύπου κατά τα τέλη της δεκαετίας (οι δύο πρώτες της κλάσης τους, που αναμένεται να αποδεσμευτούν όταν παραδοθούν οι δύο πρώτες FREMM EVO για το ιταλικό ναυτικό, το 2029 και το 2030), με επιδίωξη να ακολουθηθεί αντίστοιχη «φόρμουλα» και για επιπλέον δύο τα επόμενα χρόνια, καθώς το ιταλικό ναυτικό θα τις αποσύρει- σημειώνεται πως διαθέτει αυτή τη στιγμή συνολικά οκτώ φρεγάτες της «οικογένειας» των FREMM. Τον ελληνικό στόλο φρεγατών θα συμπληρώνουν οι τέσσερις φρεγάτες ΜΕΚΟ που διαθέτει το ΠΝ, ο εκσυγχρονισμός των οποίων έχει δρομολογηθεί (ακόμη και αν δεν φαίνεται να είναι τόσο εκτενής όσο επιδιωκόταν αρχικά).