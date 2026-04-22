Η Ιταλία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί για χαρακτηρισμούς σε βάρος της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι που εξαπέλυσε Ρώσος τηλεπαρουσιαστής ο οποίος πρόσκειται στο Κρεμλίνο, όπως ανακοινώθηκε από το ιταλικό ΥΠΕΞ την Τρίτη.

«Ο Ρώσος πρέσβης…κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για να εκφραστεί επίσημη διαμαρτυρία μετά τις εξαιρετικά σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις από τον παρουσιαστή Βλαντιμίρ Σολόβιεφ στη ρωσική τηλεόραση» ανακοίνωσε μέσω Χ ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Σολόβιεφ εμφανίστηκε να βρίζει τη Μελόνι στα ιταλικά, αποκαλώντας την «ηλίθια με δίπλωμα» και άλλα, όπως «ντροπή της ανθρωπότητας», «θηρίο ανήμερο» και «κακιασμένη γυναικούλα».

Συνεχίζοντας στα ρωσικά, είπε πως η Μελόνι είναι «ένα φασιστικό απόβρασμα που πρόδωσε τους ψηφοφόρους της, έχοντας κάνει εκστρατεία με διαφορετικά σλόγκαν. Προδοσία είναι το μεσαίο της όνομα, πρόδωσε επίσης και τον Τραμπ, στον οποίο είχε προηγουμένως δηλώσει πίστη».

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα οι σχέσεις ανάμεσα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό και τον Αμερικανό πρόεδρο διαταράχθηκαν λόγω της στάσης της όσον αφορά στον πόλεμο με το Ιράν και τα «πυρά» του Τραμπ κατά του Πάπα Λέοντα.

H ίδια πάντως απάντησε με δική της ανάρτηση: «Εκ φύσεως, ένας επιμελής προπαγανδιστής δεν μπορεί να κάνει μηνύματα συνέπειας ή ελευθερίας. Μα αυτές οι καρικατούρες σίγουρα δεν θα αλλάξουν το τι κάνουμε. Εμάς, αντίθετα με άλλους, δεν μας κινούν νήματα ή αφεντικά και δεν παίρνουμε εντολές. Γνώμονάς μας είναι ένας: Το συμφέρον της Ιταλίας. Και θα συνεχίσουμε να τον ακολουθούμε περήφανα, προς απογοήτευση των απανταχού προπαγανδιστών».

Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni né di coerenza né di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini.

La nostra bussola… pic.twitter.com/UPmr22zAwO — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2026

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters