Αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε τάνκερ στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις στην περιοχή του Ινδικού- Ειρηνικού, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, που έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από την επιχείρηση.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για το Μ/Τ Tifani, που χαρακτηρίζεται ως «stateless» (χωρίς σημαία) και η επιχείρηση έγινε χωρίς απρόοπτα. Παράλληλα, τονίζεται πως θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη διατάραξη παράνομων δικτύων και την αναχαίτιση σκαφών στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και παρέχουν υλική στήριξη στο Ιράν, «όπου και αν επιχειρούν».

«Τα διεθνή ύδατα δεν είναι καταφύγιο για σκάφη που έχουν υποστεί κυρώσεις» τονίζεται σχετικά.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 April 21, 2026