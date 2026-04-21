«Το Ιράν έχει παραβιάσει την κατάπαυση πυρός πολλές φορές» δήλωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου είπε ότι η Τεχεράνη ετοιμάζει «νέα χαρτιά για το πεδίο μάχης» αν ξαναρχίσουν οι συγκρούσεις με τις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η κατάπαυση πυρός αναμένεται να λάβει τέλος την Τετάρτη.

Αμερικανικά ΜΜΕ μετέδιδαν πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ταξίδευε στο Πακιστάν την Τρίτη, μα η Τεχεράνη δεν είχε επιβεβαιώσει πως θα στείλει αντιπροσωπεία για συνομιλίες στο Πακιστάν.