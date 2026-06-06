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Στη βόρεια Χιλή, σε ένα από τα πιο αφιλόξενα αλλά και πιο πολύτιμα σημεία του πλανήτη, βρίσκεται ένα ενεργειακό πείραμα που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.

Η έρημος Ατακάμα, ένα από τα ξηρότερα μέρη της Γης, έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο φυσικό εργαστήριο ηλιακής ενέργειας. Με ελάχιστη υγρασία, σχεδόν μόνιμο καθαρό ουρανό και εξαιρετικά υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, η περιοχή προσφέρει ιδανικές συνθήκες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο.

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Εκεί αναπτύχθηκε το συγκρότημα Cerro Dominador, ένα από τα σημαντικότερα έργα ηλιακής ενέργειας στη Λατινική Αμερική. Η εγκατάσταση συνδυάζει φωτοβολταϊκή τεχνολογία με ηλιοθερμική παραγωγή, χρησιμοποιώντας χιλιάδες κάτοπτρα που συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία σε έναν κεντρικό πύργο. Η θερμότητα αποθηκεύεται σε λιωμένα άλατα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα για παραγωγή ηλεκτρισμού, ακόμη και όταν ο ήλιος έχει δύσει.

Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει την τεχνολογία τόσο σημαντική. Σε αντίθεση με τα απλά φωτοβολταϊκά που σταματούν να παράγουν ενέργεια τη νύχτα, η αποθήκευση θερμότητας επιτρέπει στο σύστημα να συνεχίζει να λειτουργεί για πολλές ώρες χωρίς άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος της ανανεώσιμης ενέργειας μειώνεται συνεχώς. Σύμφωνα με αναφορές για νέα μεγάλα ηλιακά έργα στην περιοχή, οι τιμές παραγωγής έχουν φτάσει σε επίπεδα που ανταγωνίζονται άμεσα τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Ατακάμα δεν είναι μόνο η τεχνολογία αλλά και η ίδια η γεωγραφία. Η περιοχή δέχεται από τις υψηλότερες ποσότητες άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στον κόσμο, γεγονός που επιτρέπει στις εγκαταστάσεις να αξιοποιούν στο μέγιστο κάθε ώρα ηλιοφάνειας.

Για δεκαετίες, το βασικό επιχείρημα εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν ότι είναι ακριβές και ασταθείς. Η νέα γενιά ηλιακών έργων δείχνει ότι αυτό το δεδομένο αλλάζει.

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Η Χιλή επενδύει δυναμικά στην πράσινη ενέργεια, αξιοποιώντας το τεράστιο φυσικό της πλεονέκτημα. Η χώρα έχει ήδη γίνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα ενεργειακής μετάβασης παγκοσμίως, με την έρημο να μετατρέπεται από σύμβολο ερήμωσης σε πηγή ενέργειας για το μέλλον.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν ο ήλιος μπορεί να αντικαταστήσει μέρος των παραδοσιακών καυσίμων. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό.

Γιατί βαθιά μέσα στην Ατακάμα, η ενέργεια του μέλλοντος ίσως έχει ήδη ξεκινήσει.

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Με πληροφορίες από Power-technology / Businesswire