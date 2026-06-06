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Μια ιδιαίτερα έντονη και αγχωτική εμπειρία από πτήση στο παρελθόν αποκάλυψε ο Νικ Τζόνας, περιγράφοντας στιγμές τρόμου που έζησε μαζί με τον ηθοποιό Γκλεν Πάουελ, όταν το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν αντιμετώπισε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα λίγο μετά την απογείωση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν οι δύο τους βρίσκονταν στο Λας Βέγκας με φίλους και επέστρεφαν αεροπορικώς. Όπως περιέγραψε, λίγα λεπτά μετά την απογείωση παρουσιάστηκε πρόβλημα ισχύος στο αεροσκάφος, το οποίο προκάλεσε έντονη αναστάτωση τόσο στο πλήρωμα όσο και στους επιβάτες.

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«Υπήρξε ένα θέμα με το ρεύμα και αυτό δεν είναι ποτέ καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόνας, σημειώνοντας πως η κατάσταση εξελίχθηκε γρήγορα σε κάτι που όλοι αντιλήφθηκαν ως σοβαρό. Ο ίδιος εξήγησε ότι, παρότι στην αρχή προσπάθησε να παραμείνει ψύχραιμος, η εικόνα μετά την προσγείωση αποκάλυψε το πραγματικό μέγεθος της κατάστασης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το πλήρωμα καμπίνας ήταν εμφανώς ταραγμένο, ενώ ένας από τους πιλότους βρισκόταν σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης. «Σκέφτηκα ότι ίσως δεν ήταν τόσο άσχημα όσο ένιωθα. Και μετά είδα έναν από τους πιλότους να κλαίει. Τότε κατάλαβα ότι ήταν πραγματικά σοβαρό», ανέφερε, περιγράφοντας τη στιγμή που συνειδητοποίησε τη σοβαρότητα της βλάβης.

Παρά την ένταση, το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο Τζόνας υπογράμμισε ότι, παρότι όλα τελείωσαν καλά, η εμπειρία τον σημάδεψε και παρέμεινε χαραγμένη στη μνήμη του ως ένα από τα πιο αγχωτικά περιστατικά της ζωής του.

Με μια πιο ανάλαφρη διάθεση, ο τραγουδιστής σχολίασε και την παρουσία του Γκλεν Πάουελ στην πτήση, αστειευόμενος ότι εκείνη την εποχή δεν είχε ακόμη την κινηματογραφική εμπειρία που απέκτησε αργότερα μέσα από ρόλους όπως στο «Top Gun: Maverick». Όπως είπε, τότε τον έβλεπε απλώς ως «τον Γκλεν», όχι ως κάποιον που θα μπορούσε να συνεισφέρει σε μια κρίσιμη κατάσταση.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής σχολίασαν ότι τέτοιες εμπειρίες συχνά δημιουργούν ιδιαίτερους δεσμούς ανάμεσα σε ανθρώπους που τις μοιράζονται, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο Τζόνας. Όπως ανέφερε, από τότε διατηρεί στενή φιλία με τον Πάουελ, καθώς το συγκεκριμένο περιστατικό τους έφερε πιο κοντά.

Ο τραγουδιστής δεν έδωσε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι, παρά τον φόβο της στιγμής, όλα κύλησαν τελικά ομαλά και το περιστατικό ανήκει πλέον στο παρελθόν ως μια έντονη αλλά ευτυχώς αίσιο τέλος εμπειρία.