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Ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε την αναστολή των αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων μετά από διαβουλεύσεις με τους στρατιωτικούς συμβούλους του.

Ο στρατηγός Νταν Κέιν προειδοποίησε ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα αναχαιτιστικών πυραύλων ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα προστασίας των αμερικανικών δυνάμεων.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για την ασφαλή ναυσιπλοΐα, ενώ εξετάζεται η συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης προστασίας.

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Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, συνέστησε τη διακοπή της εκστρατείας βομβαρδισμών στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ, καθώς αυτή έχει φτάσει στα όρια της αποτελεσματικότητάς της, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τη θέση του, αναφέρει το Αxios.



Η σύσταση του Κούπερ, διοικητή της Κεντρικής Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), σε συνδυασμό με τις συστάσεις άλλων συμβούλων, επηρέασε την απόφαση του Προέδρου Τραμπ την Παρασκευή να αναστείλει τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, ανέφεραν οι πηγές.



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Αυτό αποτέλεσε αναγνώριση, τόσο από τους στρατιωτικούς όσο και από τους πολιτικούς συμβούλους του Προέδρου, ότι υπάρχουν όρια σε ό,τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω στρατιωτικής δράσης, και συγκεκριμένα μέσω μιας εκστρατείας αεροπορικής ισχύος.



Για πρώτη φορά σε δύο εβδομάδες, ο Τραμπ διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να σταματήσουν τις επιθέσεις και να μην πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στόχων γύρω από τη νότια ακτή του Ιράν και στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ.



Η απόφαση ελήφθη μετά από συνάντηση με κορυφαίους συμβούλους και στρατιωτικούς αξιωματούχους, οι οποίοι του παρουσίασαν ένα νέο σχέδιο επιθέσεων για την ημέρα εκείνη.



Τις ημέρες πριν από τη συνάντηση, ο Τραμπ έδειχνε να κλίνει προς την επανέναρξη μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά η στάση του άρχισε να αλλάζει το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με πηγές.



Η απόφασή του να πατήσει φρένο στις βομβαρδιστικές επιθέσεις στο στενό παγιώθηκε την Παρασκευή.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ναύαρχος Κούπερ υπέβαλε τις συστάσεις του για την περαιτέρω πορεία στο Πεντάγωνο, στους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τις πηγές.



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Τόνισε πως οι βασικοί στόχοι της εκστρατείας είχαν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί, ενώ η συνέχιση των αεροπορικών επιδρομών δεν θα απέφερε ουσιαστικά πρόσθετα αποτελέσματα, εκτός εάν οι ΗΠΑ αποφάσιζαν να προχωρήσουν σε μια νέα, πολύ ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση.

Ο ίδιος φέρεται να σημείωσε ότι περίπου το 20% των στόχων που είχαν εντοπιστεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Epic Fury» παρέμεναν ανέπαφοι, ωστόσο η εξουδετέρωσή τους θα απαιτούσε σημαντική κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

🇺🇸🇮🇷The top U.S. military commander in the Middle East, Adm. Brad Cooper, recommended stopping the bombing campaign around the Strait of Hormuz because it has reached the limit of its effectiveness. My story on @axios https://t.co/YodOvjKNmb Advertisement July 26, 2026

Ανησυχία για τα αποθέματα αναχαιτιστικών



Το Axios αναφέρει ακόμη ότι ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Νταν Κέιν, προειδοποίησε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Ντόναλντ Τραμπ πως η μείωση των διαθέσιμων αναχαιτιστικών πυραύλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν τις δυνάμεις τους και τους συμμάχους τους στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη προειδοποίηση είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα από τους New York Times.

Συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές



Την ίδια ώρα, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα επιτρέψει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, χωρίς επιθέσεις. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν μια τέτοια συμφωνία θα γίνει αποδεκτή από την αμερικανική πλευρά.

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Προς το παρόν, η κατάσταση στην περιοχή εμφανίζεται αποκλιμακωμένη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν αναστείλει τις επιθετικές τους ενέργειες.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται «σε όλα τα επίπεδα».

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Παράλληλα, ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης εντός της εβδομάδας, με στόχο τη συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και την απομάκρυνση ναρκών από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα. Η ημερομηνία της διάσκεψης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

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