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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει τον περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και τη διατήρηση της ελευθερίας στρατιωτικής δράσης για τη χώρα του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί κατά την επίσκεψή του, παρά τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, ο Τραμπ συνέδεσε την έγκριση του πυρηνικού προγράμματος της Σαουδικής Αραβίας με την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Η συνάντηση αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τις μελλοντικές γεωπολιτικές ισορροπίες και τις συμμαχίες στη Μέση Ανατολή.

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Η νέα επίσκεψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μόνο τυπική δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα και να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος με το Ιράν συμπληρώνει πέντε μήνες και οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή μεταβάλλονται καθημερινά.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθεί το Ιράν. Παρότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους για μια νέα συμφωνία με την Τεχεράνη, το Ισραήλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με μεγάλη καχυποψία κάθε ενδεχόμενο συμβιβασμού. Η βασική ανησυχία του Νετανιάχου είναι να μη διατηρήσει το Ιράν δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κρίσιμες πυρηνικές υποδομές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν, έστω και μελλοντικά, στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Η ισραηλινή κυβέρνηση ζητά πλήρη αποξήλωση του πυρηνικού προγράμματος και διατήρηση της ελευθερίας στρατιωτικής δράσης απέναντι στην Τεχεράνη.

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Παράλληλα, η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα μετά τις δηλώσεις του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η εφαρμογή του εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε περίπτωση παρουσίας του Νετανιάχου στην πόλη. Η αντίδραση της Ουάσινγκτον ήταν άμεση και κατηγορηματική. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί με κανέναν τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση στηρίζει πλήρως τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ένα ακόμη κρίσιμο θέμα αφορά τη Σαουδική Αραβία. Ο Τραμπ πρόσθεσε νέα προϋπόθεση στη συμφωνία για το πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ριάντ, ξεκαθαρίζοντας ότι η αμερικανική έγκριση θα εξαρτηθεί από την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή από την επίσημη αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συνδέει για πρώτη φορά τόσο άμεσα την πυρηνική συνεργασία με μια μεγάλη γεωπολιτική αναδιάταξη στην περιοχή.

Η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου αναμένεται, επομένως, να καθορίσει όχι μόνο την επόμενη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών σχέσεων, αλλά και το μέλλον των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, της ασφάλειας στον Περσικό Κόλπο και των νέων συμμαχιών που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή.