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Ο ίδιος διευκρίνισε ότι θα περιοριστεί αποκλειστικά στις ενέργειες που επιτρέπει το νομικό πλαίσιο της πόλης για έναν ξένο ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού όσο εκείνος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις δηλώσεις του δημάρχου, κατηγορώντας τον για προσπάθεια απόσπασης της προσοχής από τα προβλήματα της πόλης του.

Οι ΗΠΑ δεν αποτελούν μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και εξετάζουν μέτρα κατά του οργανισμού για την προστασία της αμερικανικής κυριαρχίας.

Η κυβέρνηση εξετάζει περιορισμούς σε κράτη που αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και λαμβάνουν αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

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Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι επανήλθε σε νέες δηλώσεις του σχετικά με τη δυνατότητα ή μη σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο μετά και την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου… Αλλά δεν μπορώ να τον συλλάβω» ανέφερε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάντι, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του να το πράξει.

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«Πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη. Είναι ένας εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψη από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο» είπε ο Μαμντάντι σε μια συνέντευξή τους στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύτηκε το Σάββατο.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν γνώριζε αν έχει την εξουσία να συλλάβει έναν ξένο ηγέτη,όπως τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως σε βάρος του Νετανιάχου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για την διάπραξη εγκλημάτων πολέμου σχετικά με τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν αποτελούν χώρα μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και η κυβέρνηση Τραμπ έχει ξεκινήσει εκστρατεία κατά του φορέα.

Η εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του ΔΠΔ

Το State Department έχει ανακοινώσει πως ενεργεί πλέον για να διασφαλίσει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) δεν θα είναι σε θέση να απειλήσει την αμερικανική κυριαρχία ή να ασκήσει διώξεις σε βάρος Αμερικανών πολιτών, αξιωματούχων και στρατιωτικών.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εξετάζεται η άσκηση πιέσεων προς χώρες που συνεργάζονται με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να απορρίψουν τη δικαιοδοσία του ICC να διώκει Αμερικανούς αξιωματούχους και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.

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Παράλληλα, η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο αυξημένου ελέγχου απέναντι σε κράτη που εξακολουθούν να αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ενώ ταυτόχρονα βασίζονται σε αμερικανική στρατιωτική ή άλλη μορφή βοήθειας.

Μεταξύ των μέτρων που βρίσκονται επίσης υπό εξέταση περιλαμβάνονται η ανάκληση θεωρήσεων εισόδου (βίζας) και η επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε στελέχη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και η ενίσχυση των κυρώσεων εις βάρος του οργανισμού.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει, απαντώντας στις αρχικές δηλώσεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης πως ο Νετανιάχου «δεν θα συλληφθεί με κανέναν τρόπο, μορφή ή σχήμα, όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

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Νετανιάχου κατά Μαμντάνι

Επίσης, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι ο Νετανιάχου «μάχεται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία πρόσφατα σκότωσε 52.000 αθώους διαδηλωτές και έχει περάσει τα τελευταία 47 χρόνια σκοτώνοντας Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους».

«Οι μόνοι που πρέπει να συλληφθούν είναι οι άνθρωποι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την άνευ προηγουμένου ΣΠΕΙΡΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, κάτι που έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί χρόνια πριν, από προηγούμενους προέδρους».

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Το δε γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε τις δηλώσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι ο οποίος αναφέρθηκε στην πιθανότητα σύλληψης του Ισραηλινού πρωθυπουργού όταν θα μεταβεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ο κ. Μαμντάνι θα έπρεπε μάλλον να επικεντρωθεί στην επιδιόρθωση της ζημιάς που προκαλεί στη Νέα Υόρκη η πολιτική του» ανέφερε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ το γραφείο του πρωθυπουργού. «Όπως και ο Καρίμ Χαν (σ.σ. ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου), ο Μαμντάνι φαίνεται ότι θέλει να εκτρέψει την προσοχή από τις ανόητες πράξεις του, εξαπολύοντας επίθεση στον ηγέτη του εβραϊκού κράτους, της μοναδικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

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