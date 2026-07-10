Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ζοχράν Μαμντάνι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις δημοσιεύοντας χάρτη με μεταναστευτικές γειτονιές της Νέας Υόρκης που αποκλείει ιστορικές κοινότητες όπως οι Ιταλοί, οι Ιρλανδοί, οι Έλληνες και οι Εβραίοι.

Εκπρόσωποι των κοινοτήτων και τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την παράλειψη προσβλητική, τονίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή αυτών των πληθυσμών στην οικοδόμηση της σύγχρονης πόλης.

Η δημοτική σύμβουλος Joann Ariola και άλλοι επικριτές κατηγόρησαν τη διοίκηση για ιστορική ασυνέπεια και αδιαφορία απέναντι σε σημαντικές εθνοτικές ομάδες.

Το Δημαρχείο απάντησε ότι ο χάρτης εστιάζει σε περιοχές με πληθυσμό γεννημένο στο εξωτερικό και υποσχέθηκε τον μελλοντικό εμπλουτισμό του εγχειρήματος με νέες γειτονιές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του Ζοχράν Μαμντάνι να αποκλείσει τους Ιταλούς, Ιρλανδούς, Έλληνες και Εβραίους από έναν χάρτη που στοχεύει να αναδείξει 30 περιοχές μεταναστών και στις πέντε περιφέρειες της πόλης.

Χάρτης μεταναστών αποκλείει τέσσερις από τις σημαντικότερες διασπορές της Νέας Υόρκης

Ο χάρτης με όνομα «New York City Immigrant Enclaves» εστιάζει σε 30 γειτονιές και στους πέντε δήμους της πόλης, αναδεικνύοντας περιοχές όπως η Koreatown στο Μανχάταν, το Μικρό Πακιστάν στο Μπρούκλιν, η Μικρή Υεμένη στο Μπρονξ, η Μικρή Γουιάνα στο Κουίνς και το Μικρό Μεξικό στο Στάτεν Άιλαντ. Ωστόσο, πολλοί αναρωτιούνται για ποιο λόγο αποκλείστηκαν ορισμένες από τις πιο ιστορικές μεταναστευτικές κοινότητες, με κυριότερη τη Μικρή Ιταλία (Little Italy) στο Μανχάταν, η οποία υπήρξε βασικός προορισμός για τους Ιταλούς μετανάστες στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Advertisement

Advertisement

Leaving out the Italian, Jewish, and Irish enclaves in NYC is like leaving out Mexican and Persian enclaves in LA.



It’s not an “oopsie!” This is deliberate subversion. The communist must erase your history so he can demolish your home and make it his own. https://t.co/JnxMJWQCo9 — Spencer Pratt (@spencerpratt) July 9, 2026

«Δεν μπορείς να διηγηθείς την ιστορία της μεταναστευτικής Νέας Υόρκης «σβήνοντας» μια από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιστορικά σημαντικές μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης», ανέφερε η ιταλική κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, χαρακτηρίζοντας την παράλειψη προσβλητική.

Προειδοποιεί ότι η ο Μαμντάνι θα πρέπει να συνεργαστεί με ιστορικούς και κοινοτικές οργανώσεις, ώστε να μην αποτελούν οι Ιταλοί «υποσημείωση στην ιστορία της Νέας Υόρκης». «Είμαστε μία από τις θεμελιώδεις μεταναστευτικές κοινότητες της πόλης, και οι γειτονιές μας, οι εκκλησίες, οι μικρές επιχειρήσεις, οι παραδόσεις, οι κοινωνικοί θεσμοί και τα οικογενειακά μας δίκτυα βοήθησαν στην οικοδόμηση της σύγχρονης Νέας Υόρκης», πρόσθεσαν στην ανακοίνωση.

Ο Ιταλός Βίτο Φοσέλα που είναι πρόεδρος του διαμερίσματος του Στάτεν Άιλαντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η παράλειψη αυτών των μεγάλων διασπορών είναι ανησυχητική.

«Οι Ιταλοί της Μικρής Ιταλίας και της Arthur Avenue, οι Ιρλανδοί του Gaelic Park και της Μικρής Ιρλανδίας, η μεγαλύτερη εβραϊκo-αμερικανική κοινότητα στο Borough Park — όλοι έμειναν εκτός», δήλωσε ο Φοσέλα.

«Επίσης, αγνοήθηκε το Στάτεν Άιλαντ, η κομητεία με το μεγαλύτερο ποσοστό Ιταλών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία φιλοξενεί επίσης μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες ανθρώπων από τη Σρι Λάνκα παγκοσμίως, καθώς και έναν αυξανόμενο αριθμό Αλβανών και Φιλιππινέζων μεταναστών, για να μην αναφέρουμε τις πολλές οικογένειες από το Πουέρτο Ρίκο που μετακόμισαν και μεγάλωσαν τις οικογένειές τους εδώ».

Advertisement

«Ιταλοί, Ιρλανδοί και Εβραίοι μετανάστες βοήθησαν στην οικοδόμηση της Νέας Υόρκης»

Ο Φοσέλα υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός αυτός ήταν σκόπιμος και αποτυγχάνει να τιμήσει αποτίσει τιμή σε αυτές τις κοινότητες.

«Ιταλοί, Ιρλανδοί και Εβραίοι μετανάστες βοήθησαν στην οικοδόμηση της Νέας Υόρκης που γνωρίζουμε σήμερα. Το να μην αναφέρεσαι στους θύλακές τους δεν είναι απλώς ένα λάθος. Είναι ντροπή», ξεσπάει ο Ρεπουμπλικάνος δημοτικός σύμβουλος Ντέιβιντ Καρ που εκπροσωπεί το Μιντ-Άιλαντ και το Νότιο Μπρούκλιν.

Zohran Mamdani wants to ERASE Italian Americans.



First, he denied our permit for Unity Day 2026.



Now, he is excluding Little Italy as a recognized location all together on the map.



Italian Americans BUILT NEW YORK CITY. Not third world Ugandans,



We stand AGAINST COMMUNISTS! pic.twitter.com/BYgVuie6jX Advertisement July 9, 2026

Η κριτική δεν περιορίστηκε μόνο στους Ιρλανδούς και τους Ιταλούς. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο χάρτης δεν κάνει καμία αναφορά στη δυναμική ελληνική κοινότητα της Αστόρια, αγνοώντας τη σύμβολή της στην ιστορία και την εξέλιξη της Νέας Υόρκης.

Επιπλέον, ο χάρτης του Ζόχραν Μαμντάνι κατηγορήθηκε ότι σβήνει και την εβραϊκή κοινότητα, παραλείποντας το Borough Park του Μπρούκλιν, μια από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εβραϊκές κοινότητες εκτός Ισραήλ. Οι αντιδράσεις είναι απολύτως δικαιολογημένες, καθώς η Νέα Υόρκη φιλοξενεί τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό (περίπου 1,4 εκατομμύρια Εβραίους) από οποιαδήποτε άλλη μητροπολιτική περιοχή στον κόσμο εκτός Ισραήλ.

Η συγγραφέας Αβιτάλ Τσίζικ-Γκολντσμιντ εξέφρασε την αγανάκτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι ο δήμος δεν μπόρεσε να αποτυπώσει το 11% του πληθυσμού της πόλης.

Advertisement

The Mayor's Office made a map of NYC's immigrant enclaves: Little Africa, Little Poland, Little Palestine. But they just couldn't figure out how to represent 11% of the city. Couldn't decipher where the Jews are from. Asked everyone. Huge riddle wrapped in a mystery inside an… pic.twitter.com/hdnzhtTt9T — Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) July 8, 2026

«Ο κύριος σεφαραδίτικος διάδρομος του Νότιου Μπρούκλιν —Σύριοι, Αιγύπτιοι, Λιβανέζοι και άλλοι— από την ανατολική πλευρά της Avenue J μέχρι την Avenue V, παραλείπεται εντελώς», πρόσθεσε ο Ισαάκ Σούα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σεφαραδίτικης Εβραϊκής Αδελφότητας της Αμερικής. «Το ίδιο συμβαίνει και με την κοινότητα των Εβραίων της Μπουχάρας στο Κουίνς, που προέρχονται κυρίως από το Ουζμπεκιστάν και την Κεντρική Ασία».

«Η κοινότητα του Μπρούκλιν δεν είναι κάποια μικροσκοπική, περιθωριακή κοινότητα. Μόνο το Φλάτμπους, το Μίντγουντ και το Γκρέιβσεντ έχουν περίπου 54.000 ανθρώπους που ζουν σε εβραϊκά νοικοκυριά, μέγεθος συγκρίσιμο με την πακιστανική κοινότητα που αναγνωρίζεται εδώ».

Advertisement

«Αυτό δεν είναι μια μικρή παράλειψη»

«Αυτό δεν είναι μια μικρή παράλειψη», συνέχισε. «Είναι μια από τις πιο ξεχωριστές εβραϊκές κοινότητες μεταναστευτικής προέλευσης της Νέας Υόρκης, και σβήνεται από την ιστορία. Παραδόξως, το γραφείο του Ζοχράν Μαμντάνι ήθελε να μου μιλήσει για αυτό ακριβώς το θέμα και δεν επικοινώνησε ξανά μαζί μου μετά τις εκλογές».

Advertisement

Η απάντηση των δημοτικών αρχών

Αποβλέποντας να κατευνάσουν τα βλέμματα, οι δημαρχικές αρχές απάντησαν ότι ο χάρτης στοχεύει να αναδείξει περιοχές με σημαντικό πληθυσμό γεννημένο στο εξωτερικό και η γειτονιά της Μικρής Οδησσού (Little Odessa) απεικονίζει μια γειτονιά με σημαντικό εβραϊκό πληθυσμό.

Στο ίδιο πνεύμα, εκπρόσωπος του Δημαρχείου, μιλώντας στη New York Post, διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος χάρτης σχεδιάστηκε επί δημαρχίας του Έρικ Άνταμς, με σκοπό να αναδείξει κυρίως λιγότερο προβεβλημένες κοινότητες μεταναστών από διάφορες γωνιές του πλανήτη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι πρόκειται για έναν τουριστικό οδηγό που αφορά ορισμένες γειτονιές της Νέας Υόρκης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μια ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των εθνοτήτων της πόλης.

Advertisement

Παρά τις δικαιολογίες, η ζημιά έχει ήδη γίνει και η κατακραυγή μεγαλώνει, με τον δήμαρχο να καλείται πλέον να απαντήσει για ποιους λόγους αποφάσισε να «σβήσει» τις συγκεκριμένες κοινότητες.

Εξάλλου, το ζήτημα δεν αφορά απλώς την ανάδειξη ορισμένων υποεκπροσωπούμενων κοινοτήτων για τουριστικούς λόγους. Ιταλοί, Έλληνες, Εβραίοι και Ιρλανδοί διαμόρφωσαν την ίδια την ταυτότητα της μεγαλούπολης, και η οικονομική αλλά και πολιτιστική τους προσφορά δεν μπορεί να αγνοείται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων.

Με πληροφορίες από New York Post, Mediaite.com, The Jewish Chronicle, SILive.