Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιδημία κυκλοσπορίασης έχει προκαλέσει συναγερμό σε εννέα πολιτείες των ΗΠΑ, με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων να επιβεβαιώνει συνολικά 1.947 κρούσματα της λοίμωξης.

Οι αρχές συνδέουν τα περιστατικά με την κατανάλωση ψιλοκομμένου μαρουλιού iceberg από την εταιρεία Taylor Farms de Mexico, η οποία προχώρησε σε οικειοθελή ανάκληση του προϊόντος.

Πολλοί ασθενείς ανέφεραν κατανάλωση φαγητού σε εστιατόρια Taco Bell, με την αλυσίδα να αποσύρει προληπτικά το μαρούλι από τα μενού της πριν από την επίσημη ανάκληση.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων παραγωγών, καθώς επιπλέον κρούσματα καταγράφονται σε πολιτείες που δεν έχουν συνδεθεί ακόμη με την κύρια επιδημία.

Προκαταρκτικές έρευνες στη Βόρεια Καρολίνα υποδεικνύουν ότι ο μαϊντανός και ο κόλιανδρος ενδέχεται να αποτελούν την πηγή της μόλυνσης για τα περιστατικά που καταγράφηκαν στην περιοχή.

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Συναγερμός έχει σημάνει σε ακόμη εννέα πολιτείες των ΗΠΑ εξαιτίας της επιδημίας κυκλοσπορίασης, μιας λοίμωξης που προκαλεί έντονα συμπτώματα, με κυριότερο την οξεία διάρροια.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι νέες εξάρσεις που καταγράφηκαν στις πολιτείες Ιλινόι, Κάνσας, Οκλαχόμα και Πενσιλβάνια συνδέθηκαν πλέον με κρούσματα στην Ιντιάνα, το Κεντάκι, το Οχάιο και τη Δυτική Βιρτζίνια, αλλά και με το Μίσιγκαν, το οποίο έχει πληγεί ιδιαίτερα.

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Η νέα αυτή σύνδεση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα κρούσματα αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό, αλλά βοηθά τις Αρχές να αποκτήσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό περιστατικών κυκλοσπορίασης που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες.

A Cyclospora outbreak is putting Taco Bell and other salad-heavy chains on the defensive. https://t.co/qK9icCsnpN July 24, 2026

«Λαμβάνουμε πλέον πιο ολοκληρωμένα στοιχεία για τα κρούσματα, τα οποία καλύπτουν ολόκληρο το εύρος της επιδημίας», δήλωσε η Γκουέν Μπίγκερσταφ, αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος τροφιμογενών, υδατογενών και περιβαλλοντικών νοσημάτων του CDC. Όπως εξήγησε, οι πολιτείες ολοκληρώνουν τις συνεντεύξεις με τους ασθενείς, γεγονός που επιτρέπει τη συμπλήρωση των διαθέσιμων δεδομένων.

Το CDC έχει επιβεβαιώσει συνολικά 1.947 κρούσματα στις εννέα πολιτείες. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), πιθανότερη αιτία της επιδημίας θεωρείται το ψιλοκομμένο μαρούλι iceberg που προμηθευόταν από την εταιρεία Taylor Farms de Mexico. Η εταιρεία προχώρησε οικειοθελώς στην απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από την αμερικανική αγορά.

«Γνωρίζουμε ότι το προϊόν διανεμήθηκε σε πολλές πολιτείες και σε πολλά σημεία πώλησης», ανέφερε η Κάρι Ίρβιν, αναπληρώτρια διευθύντρια του Δικτύου Συντονισμένης Ανταπόκρισης και Αξιολόγησης Επιδημιών του FDA. Όπως σημείωσε, ο Οργανισμός παρακολουθεί στενά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που ανακοινώνει το CDC, καθώς τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν να διαπιστωθεί αν η ανάκληση ήταν αποτελεσματική και αν έχουν αποσυρθεί όλα τα προϊόντα που έπρεπε.

Η σύνδεση των κρουσμάτων με την Taylor Farms προέκυψε μέσα από τις συνεντεύξεις των ασθενών. Πολλοί από όσους νόσησαν ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε εστιατόρια Taco Bell τον Ιούνιο, πριν ξεκινήσει η έξαρση των περιστατικών. Η αλυσίδα εστιατορίων είχε ήδη αποσύρει το μαρούλι από τα μενού της, ακόμη και πριν από την επίσημη ανάκληση της Taylor Farms.

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Ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των παραγωγών

Η Κάρι Ίρβιν δήλωσε ότι οι ερευνητές του FDA εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλοι παραγωγοί στην επιδημία. «Τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι στιγμής συνεχίζουν να εστιάζουν στους παραγωγούς που είχαν ήδη ταυτοποιηθεί», ανέφερε.

Παράλληλα, εκατοντάδες ακόμη περιστατικά έχουν καταγραφεί σε πολιτείες που μέχρι σήμερα δεν έχουν συνδεθεί με τις πανεθνικές επιδημικές εξάρσεις.

Η Νέα Υόρκη έχει αναφέρει 632 κρούσματα από τον Μάιο, ενώ η Βόρεια Καρολίνα έχει καταγράψει 561 περιστατικά την ίδια περίοδο. Οι προκαταρκτικές έρευνες για την επιδημία στη Βόρεια Καρολίνα δείχνουν ότι ο μαϊντανός και ο κόλιανδρος ενδέχεται να αποτελούν την πηγή των συγκεκριμένων κρουσμάτων.

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Με πληροφορίες από BBC