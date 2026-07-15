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Έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 1.645 κρούσματα σε 34 πολιτείες, ενώ 141 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία χωρίς να καταγραφεί μέχρι στιγμής κάποιος θάνατος.

Η μετάδοση της νόσου πραγματοποιείται μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού, προκαλώντας συμπτώματα όπως η έντονη υδαρής διάρροια και οι κοιλιακές κράμπες.

Οι ειδικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της πηγής της έξαρσης, καθώς δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο ή προμηθευτής.

Ο αριθμός των περιστατικών αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς συνεχίζεται η συλλογή και η ανάλυση των νέων δεδομένων από τις αρχές.

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Σχεδόν 7.000 επιβεβαιωμένα και ύποπτα περιστατικά κυκλοσπορίασης ερευνούν οι υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), τα οποία επικαλείται και το BBC. Η παρασιτική λοίμωξη έχει εξαπλωθεί σε δεκάδες πολιτείες, προκαλώντας ανησυχία στις Αρχές, καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Πρόκειται για την κυκλοσπορίαση (cyclosporiasis), μια εντερική λοίμωξη που προκαλείται από το μικροσκοπικό παράσιτο Cyclospora cayetanensis. Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού και το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα είναι η συχνή, υδαρής και πολλές φορές αιφνίδια έντονη διάρροια.

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Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του CDC, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 1.645 κρούσματα σε 34 πολιτείες, ενώ περισσότερες από 5.100 ακόμη αναφορές εξετάζονται ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια του επιβεβαιωμένου κρούσματος. Το CDC εκτιμά ότι ο συνολικός αριθμός των περιστατικών πιθανότατα θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η συλλογή και ανάλυση νέων δεδομένων.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο αριθμός των περιστατικών στο Μίσιγκαν και το Οχάιο, όπου μέχρι την περασμένη Παρασκευή είχαν καταγραφεί περισσότερα από 3.000 επιβεβαιωμένα και ύποπτα περιστατικά, ενώ πάνω από 1.000 από αυτά αναφέρθηκαν μόνο μέσα στις δύο προηγούμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το CDC, 141 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος που να συνδέεται με τη φετινή έξαρση.

Περισσότερα από 400 επιβεβαιωμένα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται επιδημιολογικά μεταξύ τους σε τέσσερις πολιτείες της αμερικανικής Μεσοδυτικής περιοχής: Μίσιγκαν, Οχάιο, Δυτική Βιρτζίνια και Κεντάκι. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, αναρρώνουν χωρίς ιατρική φροντίδα και δεν υποβάλλονται ποτέ σε εργαστηριακό έλεγχο.

Τι είναι η κυκλοσπορίαση

Η κυκλοσπορίαση είναι μια παρασιτική λοίμωξη του εντέρου που προκαλείται από το παράσιτο Cyclospora cayetanensis, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Η μόλυνση προκαλείται κυρίως μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Αν και η νόσος σπάνια θεωρείται απειλητική για τη ζωή, μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα έντονα και επίμονα γαστρεντερικά συμπτώματα.

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Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν έντονη υδαρή διάρροια, η οποία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το CDC, μπορεί να συνοδεύεται από «συχνές και μερικές φορές εκρηκτικές κενώσεις». Παράλληλα, είναι πιθανό να εμφανιστούν κοιλιακές κράμπες, ναυτία, απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους, κόπωση, χαμηλός πυρετός και φούσκωμα.

Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, η λοίμωξη μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως και περισσότερο από έναν μήνα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα συμπτώματα υποχωρούν προσωρινά και στη συνέχεια επανεμφανίζονται.

Δεν έχει εντοπιστεί ακόμη η πηγή

Σύμφωνα με το CDC, όλοι οι ασθενείς που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής μολύνθηκαν αφού κατανάλωσαν τρόφιμα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν είχαν ταξιδέψει στο εξωτερικό κατά τις δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν της εμφάνισης των συμπτωμάτων.

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Μέχρι στιγμής οι υγειονομικές αρχές δεν έχουν ταυτοποιήσει κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο, παραγωγό ή προμηθευτή ως πηγή της επιδημικής έξαρσης. Το CDC και ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την προέλευση της μόλυνσης.

Όπως εξήγησε ο Ρίβερς, η διερεύνηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς «η μόλυνση συνήθως συμβαίνει στο επίπεδο της καλλιέργειας ή της άρδευσης, γεγονός που καθιστά δύσκολες τις έρευνες για τον εντοπισμό της προέλευσης».

Σε προηγούμενες εξάρσεις κυκλοσπορίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, το παράσιτο είχε συνδεθεί με νωπά προϊόντα όπως συσκευασμένες σαλάτες, έτοιμα μείγματα σαλάτας, φρέσκο κόλιανδρο, βασιλικό, σμέουρα (raspberries), αρακά σε λοβούς (snow peas) και φρέσκα κρεμμυδάκια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο από αυτά τα προϊόντα ευθύνεται για τη φετινή έξαρση.

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Με πληροφορίες από BBC και CDC