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Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου, καθώς εκφράζονται αμφιβολίες από συναδέλφους και αναλυτές για την αιφνίδια απώλειά του.

Το FBI συνδράμει τις τοπικές αρχές της Ουάσινγκτον στην έρευνα για τον θάνατο του γερουσιαστή, ο οποίος είχε πρόσφατα επιστρέψει από επίσκεψη στην Ουκρανία.

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Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν για τον ξαφνικό θάνατο του γερουσιαστή και στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Λίντσεϊ Γκράχαμ σε ηλικία 71 ετών. Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, ο Γκράχαμ πέθανε από «αορτική ανατομή λόγω αρτηριοσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου», αλλά ακόμη εκκρεμούν η τελική έκθεση και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Ήταν υπέρμαχος της ενίσχυσης της αμερικανό – ισραηλινής συνεργασίας, ζητούσε σκληρότερη στάση έναντι της Τουρκίας και της Ρωσίας, υπερασπιζόταν το δικαίωμα του κουρδικού λαού για αυτοδιάθεση και ασκούσε έντονη κριτική στον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, κρίνοντας ότι το ισλαμικό καθεστώς της Τεχεράνης εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την περιοχή.

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Παράλληλα, επισκεπτόταν επίσης συχνά τη Σαουδική Αραβία, πιέζοντας σταθερά για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών.

NEW: Sen. Tommy Tuberville says Sen. Lindsey Graham called his scheduler after returning from an overseas trip, saying, "Listen, I'm having chest pains. I need to do something."



When asked, "Did you call 911?" Graham replied, "No, that's the reason I called you." The scheduler… pic.twitter.com/mH9TlayEUr July 14, 2026

Αν και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, διαφοροποιούνταν σε πολλά σημεία (δεν συμφωνούσε με την προσωπική σχέση του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Ερντογάν), αλλά ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός και έχαιρε εκτίμησης τόσο από τους Δημοκρατικούς όσο και από τους Ρεπουμπλικανούς.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σάββατο για να παραστεί στην κηδεία του Γκράχαμ, χωρίς να είναι γνωστό εάν θα προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τραμπ.

Θεωρίες συνωμοσίας για ρωσική εμπλοκή

Μετά τον θάνατο του γερουσιαστή, τροφοδοτήθηκαν θεωρίες συνωμοσίας, καθώς είχε μόλις επιστρέψει από επίσκεψη στην Ουκρανία, όπου εμφανιζόταν υγιής.

«Δεδομένου του πού βρισκόταν και των πραγμάτων που υποστήριζε, πιστεύω ότι απλώς πρέπει να επιλύσουμε όλα αυτά τα ερωτήματα βλέποντας τι δείχνουν οι τοξικολογικές εκθέσεις».

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Ο πολιτικός σχολιαστής και πρώην συνεργάτης του Τζορτζ Μπους, Μαρκ Τίσεν, σημείωσε στο X πως αν και είναι «απολύτως πιθανό» ο Γκράχαμ να πέθανε από καρδιακό επεισόδιο, «δεν αποτελεί θεωρία συνωμοσίας το να υπονοήσει κανείς ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο».

«Ο Πούτιν έχει δηλητηριάσει και δολοφονήσει πολλούς από τους αντιπάλους του και ο Γκράχαμ βρισκόταν μόλις στο Κίεβο, όπου σίγουρα δραστηριοποιούνται πράκτορες της FSB. Θα πρέπει να γίνει πλήρης νεκροψία και τοξικολογικός έλεγχος για να αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια», πρόσθεσε.

Οι ανησυχίες πηγάζουν από το γεγονός ότι ο Γκράχαμ είχε μόλις επιστρέψει από την Ουκρανία και προωθούσε νομοσχέδιο για κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

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Ο απόστρατος αντιστράτηγος Κιθ Κέλογκ υποστήριξε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τη Ρωσία.

«Δεν είμαι τρελαμένος με τις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πλήρης νεκροψία και τοξικολογική έκθεση, απλώς για να ηρεμήσουν τα πνεύματα και να βεβαιωθούμε ότι όλα θα ησυχάσουν γύρω από αυτό», είπε.

«Εννοώ ότι είναι ατυχές το ότι συνέβη αυτό, αλλά όπως είπαντε, δεν εμπιστεύομαι καθόλου τους Ρώσους – ότι θα έκαναν κάτι τέτοιο, δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη», πρόσθεσε με νόημα.

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Ο Κέλογκ έχει διατελέσει ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία και τη Ρωσία, καθώς και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Αντιπροέδρου, έχοντας υπηρετήσει και στις δύο κυβερνήσεις του Τραμπ.

Ο ίδιος πιστεύει εδώ και χρόνια ότι οι Ρώσοι είχαν επιχειρήσει να τον δολοφονήσουν το 2000, όταν υπηρετούσε ως αξιωματικός στο Πεντάγωνο. Όπως έχει περιγράψει, ένιωσε έναν οξύ πόνο στον δεξί του αγκώνα καθώς αποχωρούσε από μια εκδήλωση στη ρωσική πρεσβεία.

Αντιστοίχως, η κόρη του Κέλογκ, Μέγκαν Μομπς, πρώην αξιωματικός του Στρατού και απόφοιτος της στρατιωτικής ακαδημίας West Point, η οποία κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Κέντρου για την Αμερικανική Ασφάλεια και Προστασία στο Independent Women’s Forum, ζήτησε μια διεξοδική έρευνα, προειδοπποιώντας για την πιθανότητα «μιας εξελιγμένης επιχείρησης δολοφονίας».

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Αν και τα ερωτήματα παραμένουν πολλά για τον θάνατο του γερουσιαστή, πρέπει να αναμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις για να εξάγουμε ένα ολοκληρωμένο συμπέρασμα που θα «φωτίσει» τα αίτια αυτής της απροσδόκητης απώλειας.

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Το Ιράν πανηγυρίζει με τον θάνατο του γερουσιαστή

Αν και ο θάνατος του Γκράχαμ προκάλεσε σοκ και θλίψη στην αμερικανική πολιτική σκηνή, το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό στο Ιράν, καθώς το καθεστώς της Τεχεράνης εξέφρασε τεράστια χαρά για το συμβάν. Ένα βίντεο από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, στο οποίο μία παρουσιάστρια φαίνεται να πανηγυρίζει τον θάνατο του Αμερικανού γερουσιαστή έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο απόσπασμα η γυναίκα ακούγεται να χαρακτηρίζει τον Γκράχαμ ως έναν «φιλοπόλεμο» πολιτικό, προτού συγχαρεί τον ιρανικό λαό για τον θάνατό του.

Iranian state TV aired a message on Sunday congratulating viewers after the death of US Senator Lindsey Graham, describing him as “warmongering.” pic.twitter.com/PImewLxwoy — Iran International English (@IranIntl_En) July 12, 2026

Πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει επίση και μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του Γκράχαμ στο Χ. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, μοιράστηκε μια φωτογραφία που απεικονίζονται πινακίδες διαδηλωτών στην Τεχεράνη του Ιράν, οι οποίες είχαν στοοχεύσει το δικό του πρόσωπο και άλλων υποστηρικτών του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπεν Σαπίρο.

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At least they used a good photo of me.



Judge me by my enemies. https://t.co/Ok2Oq1v4O5 pic.twitter.com/b1RBvzKo9K — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 6, 2026

«Τουλάχιστον χρησιμοποίησαν μια καλή φωτογραφία μου. Να με κρίνετε από τους εχθρούς μου», είχε γράψει χαρακτηριστικά.