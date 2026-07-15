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Ο δράστης ομολόγησε ότι στοχοποίησε το θύμα αποκλειστικά λόγω της θρησκείας του, ενώ είχε εκφράσει την πρόθεση να σκοτώσει μουσουλμάνους.

Το θύμα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα κατά τη διάρκεια της απρόκλητης επίθεσης.

Περαστικοί ακινητοποίησαν τον δράστη στο σημείο πριν από την άφιξη των αρχών, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχή.

Οι αρχές θεωρούν τον συλληφθέντα επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω των βίαιων πεποιθήσεών του και των προσχεδιασμένων ενεργειών του.

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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι Αρχές στη Γιούτα των ΗΠΑ, καθώς κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε μουσουλμάνο άνδρα, τον οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, στοχοποίησε αποκλειστικά λόγω της θρησκείας του.

Όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, ο ύποπτος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι «έχει πρόθεση να σκοτώσει μουσουλμάνους». Οι Αρχές εκτιμούν ότι αποτελεί «σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, εφόσον αφεθεί ελεύθερος, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς του, των ιδεολογικών του πεποιθήσεων, αλλά και επεισοδίων μαζικής βίας που, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε προσχεδιάσει».

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Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα στο εμπορικό κέντρο Valley Fair Mall, στην πόλη West Valley City της Γιούτα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν το θύμα να φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του και να αιμορραγεί ακατάσχετα.

Πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, περαστικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, κρατώντας τον στο έδαφος μέχρι τη σύλληψή του. Ο συλληφθείς είναι ο 48χρονος Πίτερ Μάικλ Λάρσεν, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση και σε βάρος του διεξάγεται έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και χρήση απαγορευμένου επικίνδυνου όπλου.

🚨 Breaking: Knife attack at Valley Fair Mall in Utah. A man allegedly stabbed a kiosk employee multiple times. Witnesses quickly intervene, knocking the suspect out and holding him until police arrive. The victim suffered multiple stab wounds but survived. Motive still under… pic.twitter.com/v0aRYIzPtc — Shady Fightcam (@_shadyjoo) July 14, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι επέλεξε το θύμα με σκοπό να το σκοτώσει επειδή ήταν μουσουλμάνος. Το θύμα εργαζόταν σε περίπτερο μέσα στο εμπορικό κέντρο. Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Salt Lake Tribune, επικαλούμενη τον ιμάμη Σουάιμπ Ντιν, επικεφαλής του Ισλαμικού Κέντρου της Γιούτα, ο δράστης πλησίασε τον άνδρα, τον ρώτησε το όνομά του, στη συνέχεια τη θρησκεία του και ζήτησε να αγοράσει ένα μπουκάλι νερό.

Τη στιγμή που ο μουσουλμάνος υπάλληλος γύρισε την πλάτη του για να πάρει τη φιάλη με το νερό, ο 48χρονος άρχισε να τον μαχαιρώνει, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το θύμα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Φίλος του δημιούργησε σελίδα στην πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων GoFundMe, όπου αναφέρεται ότι δέχθηκε συνολικά 15 μαχαιριές και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ο δράστης, καθώς τραυματίστηκε όταν περαστικοί τον ακινητοποίησαν πριν από τη σύλληψή του. Το περιστατικό καταδίκασαν οργανώσεις που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των μουσουλμάνων, μεταξύ των οποίων και το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR).

Με πληροφορίες από Reuters