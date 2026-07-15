Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ πραγματοποίησαν για τέταρτη συνεχή νύχτα αεροπορικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, στοχεύοντας υποδομές πυραύλων και συστήματα παράκτιας άμυνας κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επέβαλε ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με περαιτέρω επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και γέφυρες αν δεν ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, το Ιράν διατήρησε το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν δεσμεύεται πλέον από προηγούμενα μνημόνια συνεννόησης και προειδοποίησε ότι ενδέχεται να στοχοποιήσει περαιτέρω οδούς εξαγωγής ενέργειας στην περιοχή.

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Ημέρες πριν την κατάπαυση πυρός και την υπογραφή κατ’ αρχήν συμφωνίας θυμίζουν πλέον οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ακόμη και εάν οι δύο χώρες δεν κάνουν ανοιχτά λόγο για επιστροφή στις ημέρες του πολέμου. Η Ουάισιγκτον επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, η Τεχεράνη κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, υποδομές στο Ιράν βομβαρδίζονται ενώ χώρες του Κόλπου δέχονται συνεχείς επιθέσεις.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στο στενό του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα. Ιρανικά ΜΜΕ μάλιστα ανέφεραν ανταλλαγές πυρών στα Στενά αλλά και πλήγμα σε μονάδα παραγωγής εμφυαλωμένου νερού.

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Οι ΗΠΑ σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης νωρίς το πρωί ότι στοχοποίησαν αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, όπωος μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Στην Ιορδανία, ο ιρανικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης εναντίον υπόστεγων χρησιμοποιούμενων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στη βάση αλ Αζράκ κι εγκατάστασης όπου βρίσκονταν αμερικανικά μαχητικά F/A-18, σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Footage, reportedly taken during Iranian drone and missile strikes against Kuwait earlier, shows a Shahed-136 impact. The U.S. continues to trade strikes with Iran, as targets inside Bahrain and Kuwait are now bearing the brunt of Iranian fires. pic.twitter.com/AC07mtqi96 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Στο Κουβέιτ, οι Φρουροί της Επανάστασης στοχοποίησαν κέντρο επιμελητείας στη βάση Μίνα Αμπντάλα, που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση.

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Στο Μπαχρέιν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν εγκαταστάσεις του αμερικανικού 5ου στόλου.

Ναυτικός αποκλεισμός και κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και των πλοίων που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας.

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Περισσότερα από 20 πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη, επιχειρούν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

U.S. forces resumed the naval blockade against vessels transiting to and from Iranian ports and coastal areas today at 4 p.m. ET.



There are currently more than 20 U.S. Navy warships and hundreds of military aircraft operating across the Middle East. American forces remain… pic.twitter.com/ATRJHlLQNo — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι διατηρούν αυξημένο επίπεδο επιφυλακής, με τις μονάδες τους να βρίσκονται σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και με δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

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Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι το στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (…) θα συνεχιστούν, και το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο εχθρός (…) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται.

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«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.

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Επίσης, όπως ανέφερε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας του Ιράν και η χώρα θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εκεί ανεξαρτήτως κόστους.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη δεν δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο πλέον από το Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) με τις ΗΠΑ.

ΗΠΑ Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί του Ιράν

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Ο δε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετές».

BREAKING: Trump tells Fox News in an interview that the U.S. military is going to bomb Iran's power plants and bridges next week, if it doesn't come to the table and negotiates pic.twitter.com/ydxNt0jfxv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2026

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε στην εκπομπή «Special Report» του Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική ικανότητα του Ιράν έχει «υποβαθμιστεί», ωστόσο πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «εξακολουθεί να έχει κάποια αποθέματα αντίστασης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ, ενώ εκτίμησε ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον επιθέσεις ακόμη και την επόμενη εβδομάδα με στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες, εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία.

«Την επόμενη εβδομάδα τα πράγματα γίνονται πραγματικά δύσκολα γι’ αυτούς, γιατί την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Την επόμενη εβδομάδα έρχονται οι γέφυρες», δήλωσε ο Τραμπ.

JUST IN – Trump says the Strait of Hormuz is open to everyone except Iran and that new pipelines and energy alternatives are being developed, including in Texas and Alaska. pic.twitter.com/XnS2NUk1bv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2026

«Θα καταστρέψουμε όλες τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους. Θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» υπογράμμισε.

Επίσης δήλωσε ότι Αμερικανοί εκπρόσωποι πραγματοποίησαν συνομιλίες με το Ιράν την Τρίτη.

Νέες κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα

Παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων κατά του ιρανικού πετρελαϊκού δικτύου.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 50 φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και πλοία, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συμμετέχουν στο δίκτυο μεταφοράς ιρανικού πετρελαίου που συνδέεται με τον επιχειρηματία Μοχαμάντ Χοσεΐν Σαμχανί.

Παράλληλα δεσμεύθηκαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρεται να συνδέονται με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να εντοπίζει και να παγώνει κάθε πηγή χρηματοδότησης του ιρανικού καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα από το πετρέλαιο εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο χρηματοδότησης των στρατιωτικών του δραστηριοτήτων.