Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αναζωπύρωση των στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκάλεσε την επιβολή αυστηρότερου ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν άμεσα με σημαντική άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, γεγονός που εγείρει σοβαρές ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εγκατέλειψε την πρόταση για επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, προτιμώντας οικονομικές συμφωνίες.

Παρά την πολιτική αναδίπλωση, η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς η Τεχεράνη χαρακτηρίζει παράνομες τις αμερικανικές ενέργειες και προειδοποιεί για περαιτέρω στρατιωτική απάντηση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η εκεχειρία αποδείχθηκε εύθραυστη. Οι στρατιωτικές ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπυρώνονται, η Ουάσιγκτον προχωρά αποπψε σε αυστηρότερο ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.



Οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν ακαριαία. Το Brent κινήθηκε πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI πλησίασε τα 80 δολάρια, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν ότι κάθε νέα στρατιωτική κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές καυσίμων και νέο κύμα πληθωρισμού διεθνώς.



Advertisement

Advertisement

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή τέλους στα εμπορεύματα που διακινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ. Η αρχική εξαγγελία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ναυτιλιακούς κύκλους, συμμάχους των ΗΠΑ και ειδικούς στο Διεθνές Δίκαιο, με αποτέλεσμα ο Αμερικανός πρόεδρος να εμφανιστεί στη συνέχεια να αναδιπλώνεται και να δηλώνει ότι προτιμά οικονομικές συμφωνίες με τα κράτη του Κόλπου αντί της επιβολής τέτοιου τέλους.



Τι γράφουν τα διεθνή μέσα



Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Reuters δίνει έμφαση στις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, επισημαίνοντας ότι η νέα αμερικανική ναυτική επιχείρηση και οι εκατέρωθεν επιθέσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διακοπής των ενεργειακών ροών και τροφοδοτούν άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.



Το Associated Press (AP) εστιάζει περισσότερο στις πολιτικές αναδιπλώσεις του Λευκού Οίκου, σημειώνοντας ότι η ιδέα επιβολής διοδίων στα διερχόμενα πλοία εγκαταλείπεται, χωρίς όμως να μειώνεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.



Η Wall Street Journal χαρακτηρίζει την πρόταση περί διοδίων οικονομικά δυσχερή και εξαιρετικά δύσκολη στην εφαρμογή της, υπολογίζοντας ότι ένα μόνο υπερδεξαμενόπλοιο θα μπορούσε να επιβαρυνθεί με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια επιπλέον κόστος.



Στην Ευρώπη, αναλυτές προειδοποιούν ότι η νέα άνοδος του πετρελαίου απειλεί να επαναφέρει πληθωριστικές πιέσεις, να αυξήσει το κόστος μεταφορών και να δυσκολέψει τις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να μειώσουν τα επιτόκια.



Στη Μέση Ανατολή, το Al Jazeera παρουσιάζει την κρίση ως τη σοβαρότερη δοκιμασία των τελευταίων μηνών για το Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε αμερικανικό έλεγχο της περιοχής και θεωρεί παράνομες τις αμερικανικές κινήσεις, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για περαιτέρω στρατιωτική απάντηση.



Το βέβαιο είναι ότι η διεθνής ναυτιλία, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι αγορές ενέργειας και οι κυβερνήσεις παρακολουθούν πλέον κάθε στρατιωτική κίνηση στον Περσικό Κόλπο. Ένα νέο επεισόδιο αρκεί για να εκτινάξει το κόστος μεταφοράς, να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το πετρέλαιο και να επηρεάσει άμεσα τις τιμές καυσίμων και προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την Ευρώπη και φυσικά για την Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία ακόμη υπενθύμιση ότι η ενεργειακή ασφάλεια εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από όσα συμβαίνουν σε μία στενή θαλάσσια λωρίδα λίγων δεκάδων χιλιομέτρων στον Περσικό Κόλπο.