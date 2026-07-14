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Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 2% την Τρίτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και οι δύο πλευρές κλιμάκωσαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις ενώ αυξάνονται και τα πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,68 δολάρια, ή 2%, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,65 δολαρίων, ή 2,1%, φτάνοντας τα 79,79 δολάρια το βαρέλι.

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Το Brent είχε ήδη καταγράψει άνοδο 9,6% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τον Μάιο του 2020.

Οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιραάν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.