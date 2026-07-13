Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θέτουν εκ νέου σε εφαρμογή ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν από τις 14 Ιουλίου.

Το μέτρο αφορά όλα τα πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως σημαίας.

Η ουδέτερη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ προς άλλους προορισμούς παραμένει ανεπηρέαστη από την αμερικανική απόφαση.

Εξαίρεση στον αποκλεισμό αποτελούν τα πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, εφόσον υποβληθούν προηγουμένως στους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας.

Οι ναυτικοί καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τις αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή.

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Από τις 23:00 (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης (14/7) τίθεται ξανά σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κοινού Κέντρου Ναυτικών Πληροφοριών, το οποίο υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Όπως διευκρινίζεται, το μέτρο θα αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, συμπεριλαμβανομένων των λιμανιών και των πετρελαϊκών τερματικών σταθμών, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτές τις εγκαταστάσεις.

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Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η «ουδέτερη διέλευση» μέσω των Στενών του Ορμούζ προς και από προορισμούς εκτός Ιράν δεν θα επηρεαστεί. Εξαίρεση προβλέπεται και για πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM):

«Κατόπιν οδηγιών του Ανώτατου Διοικητή, οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) θα επαναλάβουν τον αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικούς λιμένες στις 14 Ιουλίου στις 4 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής).

Οι δυνάμεις του CENTCOM θα επιβάλουν τον αποκλεισμό σε πλοία που διέρχονται προς ή από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές. Ο αμερικανικός στρατός συνεχίζει να διευκολύνει τη ροή της κυκλοφορίας στα περιφερειακά ύδατα για όλα τα πλοία που δεν παραβιάζουν τον αποκλεισμό.

Η επανέναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν ακολουθεί την αρχική εφαρμογή του από τις 13 Απριλίου έως τις 18 Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της διμηνιαίας περιόδου, οι δυνάμεις του CENTCOM ανακατεύθυναν περισσότερα από 140 σκάφη που συμμορφώθηκαν, ακινητοποίησαν εννέα σκάφη που δεν συμμορφώθηκαν και επέτρεψαν σε πάνω από 50 εμπορικά σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια να περάσουν μέσω του αποκλεισμού.

Συνιστάται σε όλους τους ναυτικούς να παρακολουθούν τις εκπομπές των «Ανακοινώσεων προς τους Ναυτικούς» και να επικοινωνούν με τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ μέσω του καναλιού 16 (bridge-to-bridge) όταν δραστηριοποιούνται στον Κόλπο του Ομάν και στις προσβάσεις του Στενού του Ορμούζ.»