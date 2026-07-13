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Έντονη αναστάτωση και αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο που αποτυπώνει μια άγρια επίθεση έξω από τα κεντρικά γραφεία της αστυνομίας στην Οκλαχόμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ένας άνδρας επιτέθηκε σε άτομο που κινούνταν με αναπηρικό αμαξίδιο, εκτοξεύοντας εναντίον του μολότοφ. Από την επίθεση το θύμα τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε μικρή απόσταση από το αστυνομικό τμήμα, γεγονός που οδήγησε σε άμεση επέμβαση των αστυνομικών.

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Παράλληλα, ένας διερχόμενος πολίτης έσπευσε να βοηθήσει, απομακρύνοντας τον τραυματία από τη φωτιά και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάσωσή του.

Good heavens, this is horrible!



An Oklahoma City man using a wheelchair was set on fire by a stranger who threw a Molotov cocktail at him!!



He even pushed him back into the flames as he tried to escape!!



Luckily this was outside police HQ, rescue came quickly and the… pic.twitter.com/x25thNAXhV July 12, 2026

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, οι Αρχές γνωστοποίησαν ότι η κατάσταση της υγείας του θύματος δεν προκαλεί ανησυχία και εκτιμάται πως θα αναρρώσει πλήρως.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη άμεσα και, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, φέρεται να παραδέχθηκε ότι επέλεξε το θύμα του στην τύχη.