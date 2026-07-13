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Στα 78,86 δολάρια το βαρέλι «σκαρφάλωσε» η τιμή πετρελαίου brent καθώς οι αγορές αντιδρούν νευρικά στις τελευταίες εχθροπραξίες Ιράν-ΗΠΑ και στην ανακοίνωση της Τεχεράνης για νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς αναφοράς Bent της Βόρειας Θάλασσας, που βρίσκεται προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξήθηκε κατά 3,75% μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

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Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξήθηκε κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξήθηκε κατακόρυφα μετά και τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε εμπορικά πλοία που προκάλεσαν την απάντηση της Ουάσιγκτον. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν μαζικές επιθέσεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν ενώ ακούστηκαν στο πιο κρίσιμο ναυτικό λιμάνι της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ.

Το δε Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η αρχική συμφωνία με τις ΗΠΑ προέβλεπε ότι το πέρασμα θα ήταν ανοιχτό για 60 ημέρες και χωρίς τέλη διέλευσης.

Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευσή του μόνο από μια πορεία πλεύσης, κατά μήκος των ακτών του, και αποκλείει οποιαδήποτε επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση.