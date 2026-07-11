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Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις ανά εξάμηνο, αν και δεν υπάρχει θεσμική υποχρέωση για τέτοιου είδους συχνότητα ελέγχων.

Το γνωστικό τεστ δεν αποτελεί τυπικό μέρος του προεδρικού τσεκ απ και διενεργείται μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον προσωπικό γιατρό.

Προς το παρόν παραμένει ασαφές αν πρόκειται για νέα εξέταση ή αναφορά σε παλαιότερα δεδομένα που είχαν δημοσιευτεί από τον Λευκό Οίκο.

Η οριστική ιατρική εικόνα θα προκύψει μόνο μετά τη δημοσιοποίηση επίσημης γνωμάτευσης από τον γιατρό του Λευκού Οίκου.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ακόμη έναν ιατρικό έλεγχο στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed, προσθέτοντας ότι υποβλήθηκε και σε γνωστικό τεστ, στο οποίο, όπως υποστήριξε, «αρίστευσε».

«Μόλις τελείωσα ένα τέλειο τσεκ απ στο Walter Reed. Το κάνω κάθε έξι μήνες και ζήτησα άλλο ένα γνωστικό τεστ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Υποστήριξε ακόμη ότι είναι ο μοναδικός πρόεδρος που έχει κάνει τη συγκεκριμένη εξέταση τρεις φορές και ότι απάντησε σωστά σε κάθε ερώτηση. Ο Τραμπ συμπλήρωσε τον Ιούνιο τα 80 χρόνια.

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Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν επρόκειτο για εντελώς νέο πλήρη έλεγχο ή εάν ο πρόεδρος αναφερόταν στις εξετάσεις που είχε πραγματοποιήσει στα τέλη Μαΐου. Στις 29 Μαΐου 2026 ο Λευκός Οίκος είχε ήδη δημοσιεύσει σχετικό ιατρικό υπόμνημα. (The White House)

Κάθε πότε πρέπει να εξετάζεται ο Αμερικανός πρόεδρος

Παρά τη μεγάλη πολιτική και θεσμική σημασία της υγείας του εκάστοτε προέδρου, το αμερικανικό Σύνταγμα και η ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν επιβάλλουν υποχρεωτικό ετήσιο ή εξαμηνιαίο τσεκ απ. Ούτε υπάρχει διάταξη που να υποχρεώνει τον πρόεδρο να δημοσιοποιεί ολόκληρο τον ιατρικό του φάκελο.

Στην πράξη, όμως, έχει καθιερωθεί οι πρόεδροι των ΗΠΑ να υποβάλλονται περίπου μία φορά τον χρόνο σε εκτεταμένες προληπτικές εξετάσεις. Πρόσθετοι έλεγχοι μπορούν να γίνουν οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο προσωπικός γιατρός του προέδρου, είτε λόγω ηλικίας είτε για την παρακολούθηση κάποιου συγκεκριμένου προβλήματος.

Η δήλωση του Τραμπ ότι εξετάζεται κάθε έξι μήνες περιγράφει, επομένως, δική του ιατρική πρακτική και όχι κάποιον υποχρεωτικό κανόνα που ισχύει για όλους τους ενοίκους του Λευκού Οίκου.

Τι περιλαμβάνει το προεδρικό τσεκ απ

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Ο έλεγχος προσαρμόζεται στην ηλικία, στο ιατρικό ιστορικό και στους παράγοντες κινδύνου κάθε προέδρου. Συνήθως περιλαμβάνει:

μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σφυγμών, βάρους και δείκτη μάζας σώματος,

γενικές και βιοχημικές εξετάσεις αίματος,

έλεγχο χοληστερίνης, σακχάρου, νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας,

ηλεκτροκαρδιογράφημα και, όταν απαιτείται, καρδιολογικό έλεγχο,

εξέταση όρασης, ακοής, πνευμόνων και μυοσκελετικού συστήματος,

νευρολογική αξιολόγηση,

δερματολογικό έλεγχο,

προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο ανάλογα με την ηλικία,

έλεγχο των φαρμάκων, των εμβολιασμών, της διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται συνήθως στο Walter Reed στο Μέριλαντ, το οποίο είναι γνωστό ως «το νοσοκομείο του προέδρου» και διαθέτει ειδική μονάδα Executive Medicine για την περίθαλψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ. (walterreed.tricare.mil)

Το γνωστικό τεστ δεν είναι υποχρεωτικό

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Η γνωστική εξέταση δεν αποτελεί πάγιο και υποχρεωτικό τμήμα του ετήσιου προεδρικού τσεκ απ. Μπορεί να ζητηθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο ή να συστηθεί από τους γιατρούς όταν υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ηλικία, τη μνήμη, την προσοχή ή άλλες νοητικές λειτουργίες.

Τέτοιου είδους σύντομα τεστ ελέγχουν συνήθως τον προσανατολισμό στον χρόνο και στον χώρο, τη βραχυπρόθεσμη μνήμη, την ικανότητα συγκέντρωσης, την ονομασία αντικειμένων, την εκτέλεση απλών οδηγιών και ορισμένες βασικές οπτικοχωρικές δεξιότητες. Δεν αποτελούν από μόνα τους πλήρη νευροψυχολογική αξιολόγηση ούτε μπορούν να αποκλείσουν κάθε πιθανή πάθηση.

Το αποτέλεσμα που ανακοίνωσε ο Τραμπ προέρχεται προς το παρόν από τη δική του ανάρτηση. Για να υπάρξει πληρέστερη ιατρική εικόνα θα πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα επίσημη γνωμάτευση του γιατρού του Λευκού Οίκου, όπως συνηθίζεται μετά τις ολοκληρωμένες προεδρικές εξετάσεις.

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