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Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για παραβίαση προηγούμενης συμφωνίας, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση απόπειρας δολοφονίας του.

Η εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται πλέον λήξασα, με την κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στο Ομάν να καθορίζει τις επόμενες εξελίξεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν αμφιβολίες για τη δυνατότητα επίτευξης μιας σύνθετης συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά τις πρόσφατες εντάσεις.

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Τελεσίγραφο το Ιράν μέχρι σήμερα να προβεί σε δημόσια δήλωση με την οποία θα αναγνωρίζει πωςτα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και πως αναλαμβάνει την δέσμευση να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, έχουν θέσει οι ΗΠΑ σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios. Όπως ανέφεραν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι, το μήνυμα της Ουάσινγκτον έχει μεταφερθεί στην Τεχεράνη τόσο απευθείας όσο και μέσω περιφερειακών διαμεσολαβητών. Από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει πως έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του έναντι των ΗΠΑ τις οποίες κατηγορεί με τη σειρά του για παραβιάσεις.

Την ίδια στιγμή ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στα σενάρια περί σχεδίου δολοφονίας του από την Τεχεράνη και απειλεί πως εάν τον αγγίξουν «1.000 πύραυλοι» θα στοχεύσουν το Ιράν.

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Οι αμεριακανικές θέσεις

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το Ιράν παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογράψει με τις ΗΠΑ πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, καθώς φέρεται να προχώρησε επανειλημμένα σε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ανταλλαγές πυρών και έφεραν την εύθραυστη συμφωνία κοντά στην κατάρρευση, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η εκεχειρία βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η αδυναμία της Τεχεράνης να τηρήσει μια περιορισμένης έκτασης δέσμευση δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί μια πιο σύνθετη συμφωνία που θα αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στο επίκεντρο των επόμενων κινήσεων βρίσκεται η συνάντηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στη Μασκάτ.

Το Ομάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στην κρίση, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχε συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου για τη δημιουργία εναλλακτικού θαλάσσιου διαύλου διέλευσης πλοίων κοντά στις ακτές του.

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Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, το οποίο θεώρησε ότι περιορίζει τη διαπραγματευτική του ισχύ στην περιοχή.

Η απαίτηση της Ουάσιγκτον και οι απειλές Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από την Τεχεράνη να εκδώσει δημόσια ανακοίνωση μετά τη συνάντηση στο Ομάν, στην οποία θα δηλώνει ότι σταματά τις επιθέσεις κατά πλοίων και ότι διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον περιμένει από το Ιράν να αναγνωρίσει πως η κατάσταση έχει ξεφύγει και να δεσμευτεί ότι «κάθε κανάλι στο στενό θα παραμείνει ανοιχτό».

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Παράλληλα, δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι σε περίπτωση άρνησης της Τεχεράνης θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες.

Επίσης χθες ο Τραμπ δήλωνε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν μάς ζήτησε να συνεχίσουμε τις “συνομιλίες”. Συμφωνήσαμε να το πράξουμε, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες τούς κατέστησαν σαφές, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι η κατάπαυση του πυρός έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!».

Επανήλθε όμως και στα περί σχεδίων δολοφονίας του λέγοντας ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν αν η ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ.

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«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Ιράν: Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας

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Το Ιράν «τήρησε τον λόγο» του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχειρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

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«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του», ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για «παραβίαση» της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

“Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος”, πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Iran has so far kept its word, unlike the so-called U.S. Treasury Secretary who is violating Para 9 of the MoU.



That violation follows other violations and missteps by the United States.



Reality check: There can only be mutual compliance. Advertisement July 11, 2026