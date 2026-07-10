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Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν επαληθεύσει τη συγκεκριμένη συνωμοσία και ορισμένοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ισραηλινή προειδοποίηση ενδεχομένως αποσκοπεί στην επηρέαση των αποφάσεων του Τραμπ για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια του πρώην προέδρου, η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει τις παρασκηνιακές διπλωματικές προσπάθειες με την Τεχεράνη για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ενώ οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ προετοιμάστηκαν για ενδεχόμενα πλήγματα, δόθηκε τελικά προτεραιότητα στη διπλωματία, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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Το Ισραήλ μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε καταστρώσει πρόσφατα ένα νέο σχέδιο για τη δολοφονία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν στο CNN δύο πηγές με γνώση του θέματος, προσθέτοντας μια νέα διάσταση έντασης τη στιγμή που η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των χωρών δοκιμάζεται.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η προειδοποίηση δόθηκε αυτή την εβδομάδα. Μια άλλη πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν συγκεντρώσει, τις τελευταίες εβδομάδες, πληροφορίες σχετικά με πιθανά σχέδια δολοφονίας του Τραμπ, ωστόσο η προειδοποίηση από το Ισραήλ ήταν νέα και αφορούσε μια συγκεκριμένη συνωμοσία.

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Άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι η ισραηλινή αναφορά ενδέχεται να αποτελεί προσπάθεια επηρεασμού των αποφάσεων του Τραμπ, καθώς ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Οι λεπτομέρειες της συνωμοσίας για την οποία προειδοποίησε το Ισραήλ δεν έγιναν άμεσα γνωστές, ενώ δύο πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν επαληθεύσει οι ίδιες τις πληροφορίες ούτε τις παρακολουθούσαν πριν από την ισραηλινή προειδοποίηση.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι το Ιράν ενδέχεται να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον Τραμπ ως αντίποινα για την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που διέταξε ο ίδιος το 2020, η οποία οδήγησε στον θάνατο του κορυφαίου Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Κληθείς να σχολιάσει την ισραηλινή προειδοποίηση –αποκάλυψη που έγινε αρχικά από την Wall Street Journal– ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στα πρόσφατα σχόλια του Τραμπ σχετικά με την επιθυμία του Ιράν να τον δολοφονήσει.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των ΗΠΑ — εμένα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Είμαι σε όποια λίστα κι αν υπάρχει. Είδα σήμερα το πρωί ότι βρίσκομαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω πως στάθηκα κάπως τυχερός, αλλά ίσως αυτό να μην κρατήσει για πολύ. Πρόκειται για κακούς, διεστραμμένους ανθρώπους. Και πρέπει να εξαλείψουμε αυτόν τον καρκίνο. Αυτόν τον καρκίνο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε; Πρέπει να αφαιρέσετε τον καρκίνο σε αρχικό στάδιο. Έτσι το βλέπω εγώ».

Αργότερα, ο Τραμπ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε πρόσφατα για μια νέα λίστα, στην οποία κατατασσόταν ως ο υπ’ αριθμόν ένα στόχος δολοφονίας για το Ιράν. Δεν είναι σαφές αν αναφερόταν στις νέες πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών.

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Από την έναρξη των 7ημερων τελετέων στο Ιράν που κορυφώθηκαν με την ταφή του δολοφονηθέντα Αγιατολάχ Αλί Χεμενεϊ πλήθη Ιρανών που συγκεντρώνονταν για να απευθύνονουν τον ύστατο χαιρετισμό ζητούσαν τον θάνατο του Τραμπ.

Στο μεταξύ, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απειλές και πλήγματα, καθώς η εκεχειρία 60 ημερών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών καταρρέει.

Δύο πηγές με γνώση των πρόσφατων πληροφοριών των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφεραν ότι η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών παρακολουθεί διάφορα πρόσωπα που έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο επιθέσεων χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, ενώ μία εξ αυτών σημείωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες ανησυχούσαν πως το Ιράν θα έβαζε στο στόχαστρο ορισμένα εν ενεργεία και πρώην ανώτατα στελέχη.

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Ωστόσο, η ίδια πηγή επισήμανε ότι η ισραηλινή αναφορά εκλαμβάνεται —εν μέρει— ως τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας του Ισραήλ να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων του Τραμπ σχετικά με το Ιράν.

Ορισμένα στελέχη της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών αντιμετωπίζουν πάντα με σκεπτικισμό τις πληροφορίες που προέρχονται από το Ισραήλ, πρόσθεσε η πηγή.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει εκφράσει έντονες αντιρρήσεις για τις διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ με το Ιράν, ενώ έχει έρθει σε σύγκρουση μαζί του σχετικά με τη στρατιωτική δράση του Ισραήλ στον Λίβανο, η οποία είχε περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις.

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Οι δύο άνδρες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη και ο Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο.

Την Πέμπτη, ένας ακόμη Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν συνεχίζονται στο παρασκήνιο, παρά την επανέναρξη των πληγμάτων μεταξύ των δύο πλευρών και τη δήλωση του Τραμπ, μία ημέρα νωρίτερα, ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης με το Ιράν είχε «λήξει».

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη εργάζονται για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας τερματισμού που πολέμου που θα περιλαμβάνει και συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

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Πολυάριθμα στελέχη στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι είχαν γίνει προετοιμασίες για ενδεχόμενα πλήγματα το βράδυ της Πέμπτης, εφόσον χρειαζόταν, ωστόσο αποφασίστηκε να μην προχωρήσουν σε αυτά, δίνοντας προτεραιότητα στη διπλωματία.

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Νωρίτερα την Πέμπτη, στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, τα πληρώματα εξόπλισαν τα μαχητικά αεροσκάφη και οι πιλότοι πραγματοποίησαν ασκήσεις, προετοιμαζόμενοι για το ενδεχόμενο να κληθούν να εξαπολύσουν πλήγματα.

Ο κυβερνήτης του αεροπλανοφόρου, Νταν Κίλερ, ενημέρωσε τα χιλιάδες μέλη του πληρώματος ότι η κατάσταση κλιμακωνόταν.

Παράλληλα με τις προετοιμασίες, οι πιλότοι μαχητικών συνέχισαν να εκτελούν συνήθεις αμυντικές επιχειρήσεις, με πτήσεις να πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

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