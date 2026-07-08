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Ο ύποπτος διέφυγε αεροπορικώς προς τη Ζιμπάμπουε το Σάββατο, ενώ οι σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν στην οικία της οικογένειας τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου, καθώς η σύζυγος είχε αποφασίσει να τερματίσει τον γάμο τους και να ξεκινήσει μια νέα ζωή.

Η αστυνομία συνεργάζεται με διεθνείς υπηρεσίες για τον εντοπισμό του υπόπτου και απευθύνει επίσημη έκκληση στον ίδιο να παραδοθεί στις τοπικές αρχές.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των βρετανικών Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του και τις δύο ανήλικες κόρες τους, πριν διαφύγει στο εξωτερικό.

Πρόκειται για τον Ντοντάνα Μκχανίσι Τσούμα (Μαρκ), Βρετανό υπήκοο με καταγωγή από τη Ζιμπάμπουε, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τη 42χρονη σύζυγό του Ζαντίλε, καθώς και τις δύο κόρες τους, τη 15χρονη Νάταλι και τη 5χρονη Νάλα, μέσα στη μονοκατοικία της οικογένειας στο Μπέντφορντσαϊρ.

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The £100k-a-year BMW driving IT expert whose wife and two children were murdered at their £1.3million luxury home – as police hunt suspect who has fled the UK https://t.co/BcLOBgj0uZ — Daily Mail (@DailyMail) July 8, 2026

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο Τσούμα εγκατέλειψε τη Βρετανία μέσω του αεροδρομίου Χίθροου, χρησιμοποιώντας βρετανικό διαβατήριο και έχοντας ως προορισμό τη Ζιμπάμπουε. Οι σοροί της μητέρας και των δύο παιδιών εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο σπίτι της οικογένειας, ενώ ο ύποπτος είχε αναχωρήσει από τη χώρα ήδη από το Σάββατο 4 Ιουλίου. Μάλιστα, κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου κατέγραψαν τις κινήσεις του πριν από την επιβίβασή του.

Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Λι Μάρτιν, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν κάθε πιθανή πτυχή της ιδιαίτερα σύνθετης υπόθεσης. «Έχουμε ακολουθήσει πολλές ερευνητικές κατευθύνσεις στο πλαίσιο αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης. Γνωρίζουμε ότι ο Μαρκ Τσούμα εγκατέλειψε τη χώρα το Σάββατο και πιστεύουμε πως βρίσκεται πλέον στη Ζιμπάμπουε. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ του απευθύνουμε έκκληση να παραδοθεί», δήλωσε.

Απευθυνόμενος προσωπικά στον ύποπτο, πρόσθεσε: «Μαρκ, έχεις προκαλέσει ανυπολόγιστο πόνο στους ανθρώπους γύρω σου, αφήνοντας συγγενείς και φίλους συντετριμμένους. Οι ποινικές έρευνες δεν σταματούν στα σύνορα. Συνεργαζόμαστε στενά με εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο προκειμένου να σε εντοπίσουμε. Σε καλούμε να κάνεις το σωστό, να εμφανιστείς και να παραδοθείς στις τοπικές αρχές».

Man wanted over deaths of wife and daughters 'now in Zimbabwe' say police as CCTV releasedhttps://t.co/SF5AAq5Yy5 — ITV News (@itvnews) July 8, 2026

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, φίλοι της Ζαντίλε αποκάλυψαν ότι το ζευγάρι βρισκόταν στη διαδικασία του διαζυγίου. Οι δυο τους είχαν ήδη προχωρήσει σε εκτίμηση της αξίας της πολυτελούς κατοικίας τους, με σκοπό να τη διαθέσουν προς πώληση.

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Η οικογένεια είχε αγοράσει τη μονοκατοικία, αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, μόλις πριν από δύο χρόνια. Όπως ανέφερε στενό πρόσωπο της οικογένειας, τα προβλήματα στον γάμο τους είχαν ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. «Αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες στη σχέση τους εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο γάμος τους είχε ουσιαστικά διαλυθεί και η Ζαντίλε δεν άντεχε πλέον την κατάσταση. Ήταν μια εξαιρετική μητέρα και σύζυγος και πολλά από τα προβλήματα οφείλονταν στην αυταρχική συμπεριφορά του Μαρκ. Μας είχε ενημερώσει ότι είχαν αποτιμήσει το σπίτι και είχαν αποφασίσει να χωρίσουν. Ήθελε να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή μαζί με τα παιδιά της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Αστυνομίας του Μπέντφορντσαϊρ, Τζον Μέρφι, χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα τραγική. «Μέχρι στιγμής έχουμε ταυτοποιήσει έναν ύποπτο, πρόσωπο που γνώριζαν και τα τρία θύματα και ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, έχει ήδη εγκαταλείψει τη χώρα», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία ζούσε δίπλα τους τα τελευταία δύο χρόνια, περιέγραψε τα μέλη της ως «αξιοπρεπείς ανθρώπους» και ανέφερε ότι φαίνονταν να είναι οικονομικά εύποροι.

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Father suspected of murdering wife and two daughters ‘left UK for Zimbabwe’ https://t.co/PGkfdDuNDU — Shropshire Star (@ShropshireStar) July 8, 2026

Οι βρετανικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό του υπόπτου να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία.

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