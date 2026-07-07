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Οι ενάγοντες κατηγόρησαν τον εκδότη για παράνομη συλλογή προσωπικών πληροφοριών μέσω πρακτικών όπως η υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τις αγωγές στο σύνολό τους, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί περί παράνομης δράσης δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς.

Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν διευκρίνισε ότι η απλή υποψία δεν επαρκεί για την καταδίκη του εκδοτικού οργανισμού για παραβίαση ιδιωτικότητας.

Ο εκδότης χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως συντριπτική νίκη για την εφημερίδα και τους δημοσιογράφους της.

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Ο πρίγκιπας Χάρι, ο αποξενωμένος μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, καθώς και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες της Βρετανίας, όπως ο Σερ Ελτον Τζον και η Λιζ Χάρλεϊ έχασαν την Τρίτη τη δικαστική μάχη για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής εναντίον του εκδότη της εφημερίδας «Daily Mail», ο οποίος είχε κατηγορηθεί για εκτεταμένη παράνομη συμπεριφορά.

Ο Χάρι, ο οποίος βρισκόταν στη Βρετανία όταν το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου εξέδωσε την απόφασή του, έχει ασκήσει αρκετές αγωγές εναντίον του βρετανικού Τύπου και εδώ και καιρό καταγγέλλει την υποτιθέμενη κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους του.

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Ο 41χρονος πρίγκιπας, ο οποίος εδώ και καιρό κατηγορεί τον Τύπο για το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, στο οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα του, η πριγκίπισσα Νταϊάνα, θεωρούσε την άσκηση της αγωγής εναντίον του εκδότη της «Daily Mail» ως «δημόσιο καθήκον» του.

Τον Ιανουάριο, συγκρατώντας τα δάκρυά του στο εδώλιο των μαρτύρων, δήλωσε ότι η «Daily Mail» είχε μετατρέψει τη ζωή της συζύγου του Μέγκαν σε «απόλυτη δυστυχία».

Prince Harry has lost his long-running lawsuit against the publishers of the Daily Mail.



The British royal was among a group of high-profile figures who filed suit in 2022 alleging they were victims of unlawful information gathering, from hacking phones to tapping landlines and… pic.twitter.com/dhX2bMus4A — Variety (@Variety) July 7, 2026

Προηγουμένως είχε κερδίσει τη δίκη εναντίον του εκδότη της ταμπλόιντ «Daily Mirror» και είχε καταλήξει σε συμβιβασμό με τον βρετανικό εκδοτικό κλάδο του Ρούπερτ Μέρντοχ, αλλά η απόφαση της Τρίτης αποτελεί σημαντική ήττα στις μάχες του με τα μέσα ενημέρωσης.

Αυτός και οι άλλοι ενάγοντες, μεταξύ των οποίων και ο Έλτον Τζον, ισχυρίστηκαν ότι δεκάδες άρθρα που τους αφορούσαν και δημοσιεύθηκαν από την «Associated Newspapers» στις εφημερίδες «Daily Mail» και «Mail on Sunday» από τη δεκαετία του 1990 έως το 2011 βασίζονταν σε πληροφορίες που είχαν αποκτηθεί παράνομα.

Η Associated, ωστόσο, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως συκοφαντίες και οι αγωγές εναντίον της απορρίφθηκαν στο σύνολό τους την Τρίτη, σε μια απόφαση που ο εκδότης χαρακτήρισε ως «συντριπτική νίκη για την Daily Mail και τους δημοσιογράφους της».

Ο δικαστής Μάθιου Νίκλιν ανέφερε σε περίληψη της απόφασής του ότι οι ενάγοντες έπρεπε να αποδείξουν ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν για αυτούς είχαν ληφθεί παράνομα, αλλά η υποψία δεν αρκούσε για την καταδίκη.

«Το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα ότι, απλώς και μόνο επειδή οι πληροφορίες ήταν ιδιωτικές και επειδή η Associated δεν μπόρεσε να εξηγήσει με βεβαιότητα πώς τις είχε συγκεντρώσει, το σχετικό άρθρο πρέπει να είχε συνταχθεί με παράνομο τρόπο», αναφερόταν στην περίληψη.