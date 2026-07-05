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Σκηνές απείρου κάλλους στο Κορωπί αφού σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline, κατά τη διάρκεια τελέσεως του μυστηρίου του γάμου μιας 36χρονης και ενός 41χρονου η 31χρονη κουμπάρα που πάντρευε το ζευγάρι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το μυστήριο γεγονός που είχε συνέπειες.

Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της 31χρονης στον Ιερό Ναό, έδειχνε υπερβολικά ευδιάθετη ενώ εξομολογήθηκε στην νύφη ότι ερχόταν από γλέντι ολονύκτιο αλλά είναι σε θέση να επιτελέσει το καθήκον της μαζί με τον άλλο κουμπάρο και να ολοκληρωθεί το μυστήριο.

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Αφού τελέσθηκε το πρώτο στάδιο του μυστηρίου ο αρραβώνας ΄΄Αρραβωνιζεται ο δούλος του Θεού΄΄ και ενώ ευλογούσε ο 53χρονος κληρικός τα Στέφανα του Γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31χρονη κουμπάρα σταμάτησε την τελετή άρχισε να φωνάζει και πήγε στον ιερέα τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα γεγονός που προκάλεσε χάος στον Ιερό Ναό και στους καλεσμένους.

Όπως αναφέρουν παριστάμενοι στο ekklisiaonline, ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν την κοπέλα όπως και έκαναν την έβγαλαν έξω από την Εκκλησία της έφεραν νερό και καφέ ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο.

ΠΗΓΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE