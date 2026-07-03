Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΑΔΕ εντάσσει τον κλάδο των κοινωνικών εκδηλώσεων στο πεδίο εφαρμογής του Ψηφιακού Πελατολογίου για τον περιορισμό της εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Οι επιχειρήσεις που διοργανώνουν δεξιώσεις θεωρούνται υψηλού φορολογικού κινδύνου λόγω των συχνών φαινομένων απόκρυψης εσόδων και μη έκδοσης αποδείξεων.

Το νέο σύστημα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά κάθε κράτηση, ώστε τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με τα εκδιδόμενα φορολογικά παραστατικά.

Ελεγκτές της φορολογικής διοίκησης θα πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους, υποδυόμενοι τους καλεσμένους, προκειμένου να διαπιστώνουν την πλήρη συμμόρφωση των επαγγελματιών.

Η επέκταση του μέτρου ενισχύει τη χρήση ψηφιακών δεδομένων στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, βασιζόμενη στα αποτελέσματα υψηλής παραβατικότητας που καταγράφηκαν σε άλλους κλάδους.

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Ένα καλοκαιρινό απόγευμα σε ένα καταπράσινο κτήμα. Οι τελευταίες πινελιές στη διακόσμηση, τα τραπέζια στρωμένα, οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η γαμήλια δεξίωση ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Πίσω όμως από την εικόνα της γιορτής, η ΑΑΔΕ ετοιμάζεται να αποκτήσει πλήρη εικόνα για κάθε κράτηση, κάθε συμφωνία και κάθε φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται… Το δύσκολο έργο αναλαμβάνουν ελεγκτές που υποδύονται τους καλεσμένους!

Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, τα εταιρικά πάρτι και κάθε είδους δεξιώσεις μπαίνουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής του Ψηφιακού Πελατολογίου, καθώς η φορολογική διοίκηση θεωρεί ότι πρόκειται για έναν κλάδο όπου διακινούνται μεγάλα ποσά και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια απόκρυψης εσόδων.

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Η απόφαση δεν ελήφθη τυχαία, αλλά με βάση τα στοιχεία δηλωθέντος εισοδήματος των επιχειρηματιών του κλάδου και της πραγματικότητας με την οποία έχουν έρθει αντιμέτωπες σχεδόν όλες οι ελληνικές οικογένειες… Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων, πολυχώρους και υπηρεσίες catering συγκαταλέγονται στις δραστηριότητες με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο, καθώς οι έλεγχοι των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει φαινόμενα «μαύρων» εισπράξεων, μη έκδοσης αποδείξεων και απόκρυψης τζίρου. Οι κοινωνικές εκδηλώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλο κύκλο εργασιών, εποχικότητα και σημαντικές συναλλαγές, γεγονός που τις καθιστά βασικό στόχο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Επιπλέον, η ΑΑΔΕ βασίζεται στα αποτελέσματα που έχει ήδη αποφέρει το Ψηφιακό Πελατολόγιο στους πρώτους κλάδους όπου εφαρμόστηκε. Τα στοιχεία των ελέγχων δείχνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, επιβεβαιώνοντας – σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση – ότι η ψηφιακή καταγραφή των συναλλαγών αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου στον χώρο των εκδηλώσεων μπορεί να περιορίσει σημαντικά τη φοροδιαφυγή σε έναν κλάδο όπου οι συναλλαγές είναι υψηλής αξίας και οι συμφωνίες συχνά περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό επιμέρους υπηρεσιών (ενοικίαση του χώρου, catering, μουσική, διακόσμηση, φωτογράφιση…) εμπλέκοντας πολλούς διαφορετικούς επαγγελματίες.

Το νέο σύστημα θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε κράτηση, ώστε τα στοιχεία να διασταυρώνονται αυτόματα με τα παραστατικά που διαβιβάζονται στο myDATA. Έτσι, η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να διαπιστώνει άμεσα εάν μια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία ή εάν υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ της πραγματικής δραστηριότητας και των δηλωμένων εσόδων.

Η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα φορολογικών ελέγχων. Στόχος της ΑΑΔΕ είναι οι έλεγχοι να βασίζονται ολοένα και περισσότερο στην ανάλυση δεδομένων και στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, επιτρέποντας την άμεση στόχευση επιχειρήσεων με αυξημένο φορολογικό κίνδυνο και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.

Τι αποκαλύφθηκε όπου εφαρμόστηκε το Ψηφιακό Πελατολόγιο

Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι με αξιοποίηση των στοιχείων του Ψηφιακού Πελατολογίου. Από αυτούς, οι 505 κατέληξαν στη διαπίστωση παραβάσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε ποσοστό παραβατικότητας 53,2%. Συνολικά βεβαιώθηκαν 5.882 φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως μη έκδοση ή μη διαβίβαση αποδείξεων στην ΑΑΔΕ, καθώς και ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων. Η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ, ενώ σε τέσσερις επιχειρήσεις επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας.

Η εικόνα το 2026 είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 έλεγχοι, από τους οποίους οι 693 αποκάλυψαν παραβάσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο 60,5%. Οι ελεγκτές εντόπισαν συνολικά 6.292 παραβάσεις, κυρίως σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων και επιχειρήσεις μεταφορών, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν προσεγγίζουν τις 500.000 ευρώ. Παράλληλα, 12 επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους για δύο ημέρες, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.