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Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση αποπληρωμής ασφαλιστικών οφειλών προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οφειλέτες να εξοφλήσουν τα χρέη τους σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις.

Η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν οι οφειλέτες των οποίων οι συγκεκριμένες οφειλές:

δεν ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 , ή

, ή δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Αντίθετα, όσοι διατηρούν ενεργή ρύθμιση για τις ίδιες οφειλές δεν μπορούν να αξιοποιήσουν το νέο σχήμα. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ θα εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης.

Τι ισχύει για τα νεότερα χρέη

Οι ασφαλιστικές οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν εντάσσονται στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Για τις συγκεκριμένες οφειλές οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει είτε να τις εξοφλήσουν είτε να τις εντάξουν στην πάγια ρύθμιση, η οποία προβλέπει έως 24 μηνιαίες δόσεις.

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Ελάχιστη δόση 30 ευρώ

Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης διαμορφώνεται στα 30 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε μικρού ύψους οφειλές να εξοφληθούν με μεγαλύτερη ευκολία.

Η ενεργοποίηση της ρύθμισης εκτιμάται ότι θα προσφέρει σημαντική «ανάσα» σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και εργοδότες που διατηρούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές, ενώ παράλληλα διευκολύνει την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων με τον ασφαλιστικό φορέα και την αποκατάσταση της ασφαλιστικής ενημερότητας.

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