Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ανήλθαν στα 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με το ένα τρίτο αυτού του ποσού να θεωρείται ανεπίδεκτο είσπραξης.

Η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι φορολογούμενοι με μεταγενέστερα χρέη υποχρεούνται να εντάξουν τις νέες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Η ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλαπλών ρυθμίσεων και τρεχουσών υποχρεώσεων καθιστά το νέο πλαίσιο ιδιαίτερα δύσκολο για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Επαγγελματικοί φορείς ζητούν πιο ευέλικτες ρυθμίσεις που να προσαρμόζονται στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες των φορολογουμένων.

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Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό, επιβεβαιώνοντας ότι το πρόβλημα όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, το συνολικό ύψος των οφειλών έχει πλέον φτάσει τα 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περίπου το ένα τρίτο αυτού του ποσού χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο είσπραξης, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του δημοσιονομικού αδιεξόδου.

Πίσω όμως από τους αριθμούς κρύβεται μια πραγματικότητα που αναδεικνύεται από τους επαγγελματίες συστηματικά, οι δυνατότητες που δίνει σήμερα το κράτος για τη ρύθμιση των οφειλών δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορολογουμένων.

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Οι 72 δόσεις δεν αφορούν τα νέα χρέη

Η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων παρουσιάστηκε ως μια δεύτερη ευκαιρία για όσους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, αφορά αποκλειστικά ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες στις 21 Απριλίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δημιούργησαν νέα χρέη μέσα στο 2024, το 2025 ή το 2026 δεν μπορούν να τα εντάξουν στις 72 δόσεις.

Αντίθετα, για να αποκτήσουν πρόσβαση στη νέα ρύθμιση, υποχρεώνονται να εξοφλήσουν ή να εντάξουν όλες τις νεότερες οφειλές τους στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων.

Η μεγάλη παγίδα της «διπλής δόσης»

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας φορολογούμενος που έχει παλαιά χρέη μέχρι το 2023 αλλά συνέχισε να συσσωρεύει οφειλές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024, καλείται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ρυθμίσεις. Η πρώτη αφορά τις παλαιές οφειλές σε έως 72 δόσεις, ενώ η δεύτερη τις νεότερες οφειλές σε έως 24 ή 48 δόσεις. Παράλληλα, πρέπει να πληρώνει κανονικά και όλες τις τρέχουσες φορολογικές του υποχρεώσεις, διαφορετικά κινδυνεύει να χάσει τη ρύθμιση. Για αρκετούς λογιστές και φοροτεχνικούς, η απαίτηση αυτή καθιστά τη ρύθμιση ιδιαίτερα δύσκολη στην εφαρμογή της, ειδικά για όσους ήδη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα συνεχίζεται

Η συνεχής αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών δείχνει ότι κάθε μήνα δημιουργούνται νέα χρέη, γεγονός που σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το παρελθόν αλλά και το παρόν.

Αυτό έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το κατά πόσο απαιτείται μια νέα, πιο ευέλικτη και μόνιμη ρύθμιση που θα καλύπτει και τις οφειλές των τελευταίων ετών, αντί να περιορίζεται μόνο σε χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023.

Οι επαγγελματικοί φορείς υποστηρίζουν ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να προσαρμόζονται στις πραγματικές οικονομικές συνθήκες και όχι μόνο στις δημοσιονομικές ανάγκες, από την πλευρά του κράτους η άποψη -που κυριαρχεί από την εποχή των Μνημονίων- είναι ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται κουλτούρα ρυθμίσεων, αλλά κουλτούρα φορολογικής συνέπειας…