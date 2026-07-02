Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Άγιο Σπυρίδωνα στην Άρτα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τ.Κ. Στρογγύλης #Άρτα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026
Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Μάλιστα, στις 16:30 στάλθηκε στους κατοίκους μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», είναι το μήνυμα του 112 για τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στη φωτιά στην Άρτα.
Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηπείρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.