Νέα υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στην Άρτα, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έχασε μέσα σε λίγα λεπτά 14.500 ευρώ από τις οικονομίες της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες , άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενος γιατρό και της ανέφερε ότι η εγγονή της έχει τραυματιστεί σοβαρά και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση. Παράλληλα, γυναίκα συνεργός παρίστανε την εγγονή, κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια, εντείνοντας την ψυχολογική πίεση της ηλικιωμένης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Υπό το βάρος της αγωνίας, η γυναίκα πείστηκε να παραδώσει σε άγνωστο άνδρα το ποσό των 14.500 ευρώ.

Οι αστυνομικές αρχές του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον ημεδαπό που παρέλαβε τα χρήματα, συλλαμβάνοντάς τον την επόμενη ημέρα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 850 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, είχε κρατήσει ως αμοιβή και αποδόθηκαν στην παθούσα. Τα υπόλοιπα χρήματα φέρεται να παραδόθηκαν σε συνεργό του στην περιοχή του Αντιρρίου. Το όχημά του κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης της πράξης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της σπείρας.