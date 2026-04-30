Eξιχνιάστηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, υπόθεσης απάτης που διαπράχθηκε στη Λάρισα και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 2 φερόμενων δραστών ηλικίας 33 και 56 ετών, καθώς και σε βάρος άγνωστου μέχρι στιγμής ατόμου, για εγκληματική οργάνωση/ομάδα και απάτη.

Κάποιος από την ομάδα των φερόμενων δραστών, τηλεφώνησε σε σπίτι πολίτη και προσποιούμενος τον λογιστή συγγενικού του προσώπου τον έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα (δαχτυλίδια, χρυσοί σταυροί με τις αλυσίδες τους κ.λπ.) που υπήρχαν στην οικία τους, με στόχο την καταγραφή και στην συνέχεια να τα τοποθετήσει σε εργαλειοθήκη την οποία άφησε στην πυλωτή της οικίας.

Στη συνέχεια, οι ανωτέρω ημεδαποί δράστες μετέβησαν με φορτηγό αυτοκίνητο στο σπίτι και αφαίρεσαν την εργαλειοθήκη με τα κοσμήματα.

Σημειώνεται, ότι από την Αστυνομία ερευνάται η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.