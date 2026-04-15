Ποινικές διώξεις για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου ασκήθηκαν σε μέλη των διοικήσεων του ΟΑΣΘ που υπηρέτησαν την περίοδο 2004–2017.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της 3ης ειδικής ανακρίτριας το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς έχουν ήδη λάβει προθεσμία προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τον λογιστικό χειρισμό εσόδων που προέκυψαν από την απόσυρση εκατοντάδων λεωφορείων.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση εστιάζει στο ποσό των 860.000 ευρώ, το οποίο εισέπραξε ο Οργανισμός από την πώληση 399 λεωφορείων ως παλιοσίδερα (σκραπ). Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα χρήματα αυτά εντάχθηκαν στο αποθεματικό του Οργανισμού και δεν καταγράφηκαν ως ετήσια έσοδα.

Η συγκεκριμένη παράλειψη είχε ως αποτέλεσμα το κράτος να καταβάλει αυξημένες αντισταθμιστικές καταβολές, καθώς η κρατική ενίσχυση υπολογίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη το επιπλέον αυτό εισόδημα, ζημιώνοντας έτσι το Δημόσιο. Αξίζει να σημειωθεί πως η αξία αγοράς των εν λόγω οχημάτων, που κατέληξαν προς πώληση, ανερχόταν αρχικά σε 42,3 εκατομμύρια ευρώ.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Από την πλευρά τους, οι πρώην διοικήσεις αναμένεται να προβάλουν το επιχείρημα πως, βάσει της συμφωνίας ΟΑΣΘ – Δημοσίου, οι αποδόσεις παγίων έπρεπε να κατατίθενται στο αποθεματικό. Επιπλέον, τονίζουν πως για το διάστημα 2004-2017 δεν υπήρξε καμία παρατήρηση ή ένσταση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τη συγκεκριμένη πρακτική, θεωρώντας τη διαδικασία πλήρως εναρμονισμένη με το ισχύον νομικό πλαίσιο της εποχής.

Η δικαστική διερεύνηση, η οποία ξεκίνησε μετά από μήνυση που κατέθεσε το 2019 ο τότε υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, περιλαμβάνει και άλλες πτυχές με διαφορετική δικαστική εξέλιξη. Ενώ για το ποσό των 1,3 εκατ. ευρώ από εγγυητικές της ΕΛΒΟ κρίθηκε ότι οι διοικήσεις έπραξαν ορθά, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του ελλείμματος των 48,8 εκατ. ευρώ.

Αν και στα έγγραφα εμφανιζόταν αποθεματικό εκατομμυρίων, η μεταγενέστερη διοίκηση Παππά κατήγγειλε πως βρήκε στα ταμεία μόλις 614 ευρώ. Η τύχη αυτών των χρημάτων παραμένει υπό διερεύνηση, με την έκβαση της υπόθεσης να εξαρτάται από την εκκαθάριση του παλαιού ΟΑΣΘ, η οποία εκτελείται από τις εκάστοτε εν ενεργεία διοικήσεις και παραμένει ημιτελής εδώ και χρόνια.

Συνολικά, η έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που συνοδεύει τη δικογραφία σκιαγραφεί μια περίοδο έντονης οικονομικής δραστηριότητας, κατά την οποία ο Οργανισμός επιδοτήθηκε από το Δημόσιο με ποσά που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 26 ετών. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, ο Οργανισμός φέρεται να διαμόρφωσε και να διένειμε κέρδη ύψους 324,5 εκατομμυρίων ευρώ προς τους μετόχους του, στοιχείο που ενισχύει τον προβληματισμό των αρχών για τη συνολική οικονομική διαχείριση.

Πηγή: dikastiko.gr