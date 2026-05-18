Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες και την ασκηθείσα ποινική δίωξη σε βάρος επτά μελών εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία κατηγορούνται για απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική.

Οι δράστες εξαπατούσαν κυρίως ηλικιωμένους, αποκτώντας πρόσβαση στα σπίτια τους και αφαιρώντας χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα τιμαλφή. Η σπείρα εξαρθρώθηκε την 5-5-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα πρόκειται για τους:

1) ΣΑΜΠΑΝΗ Αθανάσιο του Θεοχάρη και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-1-1978 στο Βόλο

2) ΜΗΤΡΟΥ Ευάγγελο του Βασιλείου και της Χαρίκλειας, γεννηθέντα την 21-9-1966 στη Χίο

3) ΠΑΣΙΟ Παρασκευά του Βασιλείου και της ‘Αννας, γεννηθέντα την 2-1-1991 στην Αγία Βαρβάρα

4) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Γεράσιμο του Δημητρίου και της Νεκταρίας, γεννηθέντα την 30-4-2001 στην Αθήνα

5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του Δημητρίου και της Παναγιώτας, γεννηθέντα την 23-8-1986 στο Ηράκλειο

6) ΣΑΜΠΑΝΗ Αλέξανδρο του Ευαγγέλου και της Σταυρούλας, γεννηθέντα την 5-10-1993 στη Θεσσαλονίκη

7) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Ευάγγελο του Βλάση και της Μαρίας, γεννηθέντα την 21-5-1980 στα ‘Ανω Λιόσια

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,

της διακεκριμένης κλοπής, που τελέστηκε από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών, από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της απάτης με υπολογιστή, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της απόπειρας απάτης, κατά συναυτουργία, της αντιποίησης, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και μη και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 και του άρθρου 374 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των -120.000- ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6875210 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.