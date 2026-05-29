Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε έναν 27χρονο που κατηγορείται για δεκάδες απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Ο νεαρός «κομπιναδόρος» εξαπατούσε πολίτες που έψαχναν δουλειά ή σπίτι, έκλεψε προσωπικά στοιχεία μέσω ψεύτικων αγγελιών και τα χρησιμοποιούσε για να μισθώσει σπίτια και να παίρνει τις προκαταβολές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δράση του 27χρονου ξεκινά τουλάιχστον από τον Μάρτιο του 2024. Ο νεαρός προσποιούνταν ότι ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος σε εταιρείες και προσέγγιζε υποψήφιους εργαζομένους, παίρνοντάς τους προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα, με το πρόσχημα της μελλοντικής πρόσληψης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός σπιτιού στο Περιστέρι, για το οποίο έκλεισε 21 συμβόλαια, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Σε κατάσταση σοκ τα θύματα του 27χρονου

«Ο συγκεκριμένος κύριος είχε ανεβάσει μία αγγελία σε μία εφαρμογή. Μου είπε ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει δοθεί και μου πρότεινε να δω κάποιο άλλο σπίτι. Δώσαμε τα ραντεβού, πήγα εκεί στις 3 του Δεκέμβρη, συμφωνήσαμε σε μία τιμή. Εγώ έδωσα 1.410 ευρώ. Πάω εγώ λοιπόν, βρίσκω τον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με ενημερώνει κατευθείαν ακαριαία ‘απάτη’», περιέγραψε ένα από τα θύματα του 27χρονου.

«Εμάς μας είπε ότι πριν έμενε ένα ζευγάρι που θα πάει στην Ελβετία, σε άλλους είπε ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει στην Αγγλία. Αυτός ήταν ένα νεαρός περίπου στα 20 – 25, ψηλός, ευγενικός, ήξερε να τα λέει, είχε τον λόγο και όλη τη ροή, την ιστορία την είχε χτίσει πολύ καλά, σε ό,τι απορία και αν είχαμε ήξερε να απαντήσει», πρόσθεσε.

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των θυμάτων, ο 27χρονος έκλεινε διαμερίσματα με βραχυχρόνια μίσθωση και στην συνέχεια αναρτούσε ψευδείς αγγελίες ενοικίασης σε χαμηλές τιμές, αποσπώντας προκαταβολές από ανυποψίαστους ενδιαφερόμενους. Παράλληλα, φέρεται να αφαιρούσε αντικείμενα από τα μισθωμένα ακίνητα.

«Του δώσαμε τα λεφτά και εξαφανίστηκε»

«Βλέποντας ότι υπάρχει κατατεθειμένο μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, θεωρώ ότι είναι δικό του το σπίτι, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω προκαταβολή χωρίς να έχω κάποιο επίσημο έγγραφο, ότι έχει γίνει η μίσθωση. Εμένα μου είπε επειδή μένουν οι άνθρωποι θα μετακομίσω μετά τις 15, είχε κούτες. Αυτήν την στιγμή, εγώ όπως και πολλοί άλλοι, έχουμε βρεθεί με ένα συμβόλαιο στην Εφορία», ανέφερε στη συνέχεια το θύμα.

Συνολικά, το παράνομο όφελος του 27χρονου, εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Η δράση του έληξε όταν αστυνομικοί προσποιήθηκαν του υποψήφιους ενοικιαστές και πήγαν σε σπίτι στου Ζωγράφου που τους περίμενε για την επίδειξη του διαμερίσματος, όπου και συνελήφθη.

«Του δώσαμε τα λεφτά των εγγυήσεων και εξαφανίστηκε. Πριν από δύο βδομάδες ενημερωθήκαμε, μας πήρε τηλέφωνο η Αστυνομία, ότι έχει συλληφθεί και είναι στον ανακριτή. Σαν ενημέρωση μας το είπε. Από άλλα άτομα τώρα που μιλάμε, έχουμε και μια ομαδική, μας είπαν ότι του ζήτησε και την απόδειξη της πληρωμής στην τράπεζα. Σ’ εμάς δεν είπε κάτι τέτοιο βέβαια», περιέγραψε ο άνδρας που εξαπατήθηκε.