Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται να εμπλέκονται περισσότεροι από 100 κάτοικοι Θεσσαλονίκης, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «νέοι αγρότες» σε ορεινό χωριό των Σερρών κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, σύμφωνα με αποκαλύψεις του ThessPost.gr για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση αφορά εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τις Αρχές με 17 συλλήψεις, αναδεικνύοντας τα «παράθυρα» του συστήματος επιδοτήσεων. Οι 17 συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η δικογραφία περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, αδικήματα όπως διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από εγκληματική δραστηριότητα.

Advertisement

Advertisement

Κομβικό σημείο αποτελεί η έννοια του «κέντρου ζωής», δηλαδή ο τόπος μόνιμης κατοικίας, καθώς και η υποχρεωτική πραγματική εγκατάσταση και αγροτική δραστηριότητα, προϋποθέσεις που, σύμφωνα με την έρευνα, παρακάμπτονταν συστηματικά.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν ορεινό χωριό κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία, δηλώνοντας εκεί τους αιτούντες ως νέους αγρότες, με αποτέλεσμα κάθε αίτηση να εξασφαλίζει επιδότηση ύψους περίπου 41.000 ευρώ ως «πριμ εγκατάστασης».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στα Βασιλικά, ο ιδιοκτήτης του οποίου οδηγείται στη Δικαιοσύνη, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Η συγκεκριμένη υπόθεση χαρακτηρίζεται από στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών ως «καθοριστικό λάθος» που αποκάλυψε την έκταση της απάτης και άνοιξε τον δρόμο για την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Το πάρτι συνεχίζεται»

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, Νίκο Κακαβά, τόνισε ότι οι 17 συλλήψεις στη Βόρεια Ελλάδα είναι η συνέχεια των υποθέσεων εγκληματικών οργανώσεων τόσο στην Κρήτη, όσο και των υπόλοιπων επτά αντίστοιχων υποθέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα στην ελληνική επικράτεια.

«Αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτά που υποστηρίζουν οι γεωτεχνικοί, δηλαδή, ότι, παρά τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το πάρτι συνεχίζεται», υποστήριξε ο κ. Κακαβάς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, σύντομα αναμένονται νέες συλλήψεις, καθώς εκτιμάται ότι οι πυρήνες κυκλωμάτων που έχουν εξαρθρωθεί έως τώρα, αποτελούν μόλις, την κορυφή του παγόβουνου.

(Με πληροφορίες από thesspost.gr)