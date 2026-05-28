Αντιμέτωποι με κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για υπόθεση που αφορά φερόμενες παράτυπες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, αδικήματα όπως διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη, καθώς και ξέπλυμα χρήματος από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και αναμένεται να αιτηθούν προθεσμία ώστε να προετοιμάσουν τις απολογίες τους τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: dikastiko.gr