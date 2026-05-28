Φωτιά ξέσπασε την Πέμπτη (28/05) λίγο μετά τις 17:00 σε περιοχή κοντά στην Αττική Οδό, στον Ασπρόπυργο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για την έκταση του μετώπου ή τυχόν απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού