Φωτιά ξεσπασε περί τις 5 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα στο οποίο διέμενε μια μητέρα με το γιό της, οι οποίοι διασώθηκαν.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες.

Η περιοχή γέμισε από πυκνούς μαύρους καπνούς και στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν. Επίσης έσπευσε άμεσα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού, ωστόσο δεν κατάφερε να συνδράμει λόγω των παρκαρισμένων οχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ.

Η ίδια μετά από ώρα απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε ολόκληρο το κτηριο με τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του EΡΤnews να δείχνουν ότι έχει επεκταθεί.

Λόγω των έντονων καπνών χρειάστηκε να παρασχεθεί οξυγόνο σε μια ηλικιωμένη ένοικο, ενώ σε κατάσταση σοκ είναι η οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα που, όπως φαίνεται, έχει καεί σχεδόν ολοσχερώς.