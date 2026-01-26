Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 ατόμων από όχημα που παρασύρθηκε από ρέμα στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων.

Τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο όχημα εγκλωβίστηκαν, με αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής από Κορωπί, Γλυκά Νερά και Παλλήνη, καθώς και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου. Παράλληλα, στο σημείο βρισκόταν και μηχάνημα έργου.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη, καθώς τα νερά ήταν ιδιαίτερα ορμητικά. Αρχικά, τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν το όχημα και το επανέφεραν στο οδόστρωμα, για να απομακρύνουν τους επιβάτες, που είναι καλά στην υγεία τους.