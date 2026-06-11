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Ο Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται από την Πέμπτη (11/6) στην Ρόδο, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις διακοπές του στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το 12sports.gr, ο θρύλος του NBA θα βρίσκεται μέσα στην ημέρα στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, όπου θα γευματίσει και θα απολαύσει τα μοναδικά τοπία της Ρόδου.

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Το σκάφος του βρίσκεται στα ανοιχτά του Ζέφυρου, με τον Αμερικανό σταρ να απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς και να έχει μπει από νωρίς σε κλίμα διακοπών.

Πριν από μερικές μέρες ο Τζόρνταν είχε επισκεφτεί την Μύκονο προσελκύοντας τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών. Ο 63χρονος βρέθηκε σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια του νησιού, το Nammos, απολαμβάνοντας ένα γεύμα με θαλασσινά μαζί με την σύζυγο και την παρέα του.

Όσοι τον είδαν από κοντά περιγράφουν έναν ιδιαίτερα χαλαρό και ευδιάθετο Τζόρνταν, ο οποίος απολάμβανε την ατμόσφαιρα και τη φιλοξενία του νησιού. Ωστόσο, εκείνο που συζητήθηκε περισσότερο μετά το τέλος του γεύματος ήταν το φιλοδώρημα που άφησε στο προσωπικό του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσό που προσέφερε αντιστοιχούσε περίπου στο 50% του συνολικού λογαριασμού, μια κίνηση που προκάλεσε έκπληξη και θετικά σχόλια, ακόμη και για τα δεδομένα των διάσημων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι τη Μύκονο.

(Με πληροφορίες από 12sports.gr)