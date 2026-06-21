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Μία ξεχωριστή παρουσία φιλοξένησε τις τελευταίες ημέρες η Κεφαλονιά, καθώς ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, επισκέφθηκε το Φισκάρδο μαζί με τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο.

Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στο γραφικό χωριό της βόρειας Κεφαλονιάς, το οποίο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του Ιονίου. Κατά την παραμονή τους στην περιοχή, επέλεξαν για το γεύμα τους το γνωστό εστιατόριο της Τασίας, σημείο αναφοράς για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Η παρουσία του κορυφαίου πρώην καλαθοσφαιριστή του National Basketball Association στο νησί προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των φίλων του αθλητισμού, ενώ η εφημερίδα δημοσίευσε αποκλειστικό φωτογραφικό στιγμιότυπο από την επίσκεψή του.

Που είναι η Ιβέτ Πριέτο

Η Ιβέτ Πριέτο, Κουβανοαμερικανίδα πρώην μοντέλο, γεννήθηκε στην Κούβα και μεγάλωσε στο Μαϊάμι. Στην επαγγελματική της πορεία συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα της βιομηχανίας της μόδας, μεταξύ των οποίων και ο σχεδιαστής Alexander Wang.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2008 στο Μαϊάμι, αρραβωνιάστηκε το 2011 και παντρεύτηκε το 2013 σε μία λαμπερή τελετή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2014 απέκτησαν δίδυμες κόρες, ενώ η Πριέτο είναι επίσης μητριά των τριών παιδιών που έχει ο Τζόρνταν από τον πρώτο του γάμο.