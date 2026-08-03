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Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και φροντίζει να επιστρέφει στη χώρα μας κάθε καλοκαίρι.

Ο Λιθουανός παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν προπονητής έχει συνδέσει ένα σημαντικό κομμάτι της καριέρας του με τον Παναθηναϊκό, ενώ η σχέση του με την Ελλάδα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς σύζυγός του είναι η Ελληνίδα Άννα Δούκα.

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Και φέτος, λίγο πριν από την έναρξη της νέας απαιτητικής αγωνιστικής περιόδου με τη Φενέρμπαχτσε στη Euroleague και το τουρκικό πρωτάθλημα, ο «Σάρας» επέλεξε την Κεφαλονιά για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών.

Μαζί με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους απόλαυσαν τις παραλίες και τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, ενώ επισκέφθηκαν και το Φισκάρδο και την Άσσο, δοκιμάζοντας τις τοπικές γεύσεις.

Ο ίδιος μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τη φράση:

«Καλοκαίρι και Ελλάδα. Ο τέλειος συνδυασμός».