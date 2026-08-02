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Μια φωτογραφία που δημοσίευσε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στα social media ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει ερωτήματα για το αν η διάσημη Αμερικανίδα μοντέλο βρίσκεται στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η 34χρονη καλλονή ανέβασε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια εικόνα από γιοτ, με το γαλάζιο της θάλασσας να κυριαρχεί στο φόντο, ενώ σε εμφανές σημείο διακρίνεται μια ελληνική σημαία να ανεμίζει.

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Η ίδια δεν αποκάλυψε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι της, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για κάποιο ελληνικό νησί ή για άλλη περιοχή όπου βρισκόταν το σκάφος.

Η ανάρτηση, ωστόσο, έκανε πολλούς από τους ακολούθους της να υποθέσουν ότι η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στα ελληνικά νερά.

Η παρουσία της στην Ελλάδα θα αποτελούσε ακόμη μία επιλογή διεθνών celebrities που επιλέγουν κάθε καλοκαίρι τα ελληνικά νησιά για διακοπές, χάρη στις παραλίες, τα τοπία και την ιδιωτικότητα που προσφέρουν.

Η σχέση της με τον Ρομέν Γαβράς

Το τελευταίο διάστημα, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και λόγω της προσωπικής της ζωής, καθώς είχε συνδεθεί με τον Γάλλο σκηνοθέτη Ρομέν Γαβράς.

Οι δυο τους είχαν κάνει την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μαζί στο Φεστιβάλ Καννών το 2024, ενώ η σχέση τους είχε τραβήξει τα βλέμματα λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητας και των δύο.

Ο Ρομέν Γαβράς, γιος του βραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, είναι γνωστός για τη δουλειά του στον κινηματογράφο και τη σκηνοθεσία μουσικών βίντεο, έχοντας συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, από την πλευρά της, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τόσο μέσα από τη δουλειά της στο μόντελινγκ όσο και μέσα από τις συχνές αναρτήσεις της από ταξίδια και στιγμές της καθημερινότητάς της.