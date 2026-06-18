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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αποκάλυψε μέσω ανάρτησής της στο Instagram ότι βρίσκεται στην Ελλάδα. Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και βίντεο, γράφοντας στη λεζάντα πως «επέστρεψε στο αγαπημένο της νησί, τη Μαγιόρκα, ενώ παράλληλα εξερευνά και νέους προορισμούς, όπως η Ελλάδα».

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από εστιατόριο στη Σίφνο, το οποίο επισκέφθηκε κατά τη διάρκεια των διακοπών της. Παράλληλα, η Ραταϊκόφσκι μοιράστηκε φωτογραφίες όπου ποζάρει με ένα διαφανές κόκκινο φόρεμα και ένα εντυπωσιακό μπικίνι.

Emily Ratajkowski/ Instagram

Emily Ratajkowski/ Instagram