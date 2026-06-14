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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι αναφέρθηκε στους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του γιου της, μιλώντας ανοιχτά για το πώς η μητρότητα επηρέασε τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Σεμπάστιαν Μπέαρ-ΜακΚλαρντ.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό The Cut, το μοντέλο μίλησε για τον γάμο της, την εμπειρία της ως μητέρα αλλά και τον χωρισμό τους. Η Ραταϊκόφσκι, η οποία απέκτησε τον γιο της Σιλβέστερ τον Μάρτιο του 2021, περιέγραψε τη μετάβαση στη μητρότητα ως μια περίοδο γεμάτη αλλαγές και προκλήσεις.

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Όπως αποκάλυψε, η γέννηση του παιδιού τους άλλαξε σημαντικά την καθημερινότητά τους, ενώ παράλληλα η σχέση του ζευγαριού άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες. «Έξι μήνες μετά τη γέννηση του γιου μας, ο σύζυγός μου κι εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, χωρίσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ραταϊκόφσκι και ο Μπέαρ-ΜακΚλαρντ χώρισαν το καλοκαίρι του 2022, έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια γάμου. Η ίδια κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ενώ το διαζύγιο ολοκληρώθηκε αργότερα.

Emily Ratajkowski looked back on her marriage to Sebastian Bear-McClard, revealing the two stopped having sex around the time they welcomed their son Sylvester. https://t.co/qsVfJkBF6a pic.twitter.com/mPWYu22to4 — E! News (@enews) June 12, 2026

Η ίδια μίλησε επίσης για την περίοδο μετά τον χωρισμό και τις αντιδράσεις των ανθρώπων γύρω της. Όπως εξήγησε, ένιωθε ότι αρκετοί την αντιμετώπιζαν με λύπηση, κάτι που έκανε τη διαδικασία ακόμη πιο δύσκολη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αντιλήψεις που είχε παλαιότερα για τις μονογονεϊκές οικογένειες και στο πώς η προσωπική της εμπειρία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει πλέον τη μητρότητα και τις σχέσεις.

Μετά το τέλος του γάμου της, το μοντέλο αποκάλυψε ότι βγήκε σε αρκετά ραντεβού και γνώρισε νέους ανθρώπους, περιγράφοντας με χιούμορ κάποιες από τις εμπειρίες της στη Νέα Υόρκη. Όπως σημείωσε, αυτή η περίοδος τη βοήθησε να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της και να καταλάβει τι πραγματικά θέλει.

Ωστόσο, όπως τόνισε, η μεγαλύτερη προτεραιότητά της παρέμεινε πάντα ο γιος της. Η φροντίδα και η ανατροφή του παιδιού της επηρέασαν τις προσωπικές της επιλογές και τελικά τη βοήθησαν να αφήσει πίσω της μια δύσκολη περίοδο και να προχωρήσει στη νέα φάση της ζωής της.