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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ακτή Αμάλφι, στην Ιταλία, απολαμβάνει η Άννα Βίσση, με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποτυπώνει μια αυθόρμητη στιγμή με θαυμάστριά της.

Μια Ελληνίδα τουρίστρια, που βρισκόταν στην ίδια περιοχή, αντιλήφθηκε ότι σε γειτονικό γιοτ βρισκόταν η αγαπημένη τραγουδίστρια. Έκπληκτη από τη συνάντηση, κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό της και δημοσίευσε το σχετικό βίντεο στο TikTok.

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Στο βίντεο, η Άννα Βίσση εμφανίζεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές μαζί με την παρέα της, χαλαρώνοντας πάνω στο σκάφος, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Όταν αντιλήφθηκε ότι η συμπατριώτισσά της την είχε αναγνωρίσει, γύρισε προς την κάμερα, χαμογέλασε θερμά και τη χαιρέτησε, ανταποδίδοντας με ευγένεια και καλή διάθεση τον ενθουσιασμό της.

Το στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στη φιλική αντίδραση της τραγουδίστριας, αλλά και στη διακριτική και ανεπιτήδευτη παρουσία της κατά τη διάρκεια των διακοπών της.