Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Άννα Βίσση πήρε δημόσια θέση, μέσω των social media, σχετικά με την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι να απαγορεύσει την ερμηνεία έργων του σπουδαίου δημιουργού σε νέες μουσικές παραστάσεις χωρίς προηγούμενη άδεια με αποτέλεσμα ο Μανώλης Μητσιάς να απαγγείλει αντί να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά» στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, σε συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Νίκου Γκάτσου.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοφιλής τραγουδίστρια εξέφρασε ξεκάθαρα τη στήριξή της στον Μανώλη Μητσιά, τοποθετούμενη δημόσια για το ζήτημα που έχει προκαλέσει συζητήσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Advertisement

Advertisement

«Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους» επισήμανε η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσιεύοντας, σαν ιστορία, μια εικόνα από παλαιότερη εμφάνιση του Μανώλη Μητσιά υπό τους ήχους του εμβληματικού κομματιού.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω» είχε πει ο Μανώλης Μητσιάς, λίγες ώρες νωρίτερα, για το τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς» σε εμφάνιση που πραγματοποίησε στην Ημαθία.