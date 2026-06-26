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Η Άννα Βίσση φαίνεται πως διανύει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Λίγους μήνες πριν από τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ, η δημοφιλής τραγουδίστρια αποφάσισε να ανανεώσει και την εικόνα της, αποκαλύπτοντας μέσα από το Instagram το νέο της look.

Η ίδια εμπιστεύτηκε για ακόμη μία φορά τον γνωστό hairstylist Πάνο Παπανδριανό, ο οποίος έχει επιμεληθεί εμφανίσεις διεθνών σταρ, όπως η Gigi Hadid και η Dua Lipa. Το νέο, πιο κοντό κούρεμα της Άννας Βίσση απέσπασε θετικά σχόλια από τους θαυμαστές της, καθώς αναδεικνύει το δυναμικό της στιλ.

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Παράλληλα, η προετοιμασία για τη συναυλία της στις 26 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η παραγωγή αναμένεται να είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη της Αντέλ, Κιμ Γκάβιν, και του δημιουργικού γραφείου Stufish. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό κόστος της παραγωγής ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ.